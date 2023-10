Por onde anda Vivianne Pasmanter, a Malu de Mulheres de Areia

Vivianne Pasmanter, 52 anos, é uma das maiores atrizes da televisão brasileira e somou muitas personagens icônicas ao longo da carreira, como Malu, que hoje se destaca na reprise de Mulheres de Areia no Edição Especial. Porém, a atriz deixou saudade no público, pois não aparece nas telinhas há alguns anos. Por onde anda Vivianne Pasmanter? Famosa faz raras aparições públicas e nas redes.

O que aconteceu com Vivianne Pasmanter?

A atriz Vivianne Pasmanter está longe dos trabalhos na televisão, cinema e teatro nos últimos anos e tem mostrado pouco de sua vida pessoal durante este período. Nas redes sociais, a famosa se limita a postar um pouco do convívio com seus amados gatinhos, frutos de adoções em uma ONG de São Paulo, segundo contou no Instagram, e também relembrar alguns de seus trabalhos. O mais recente foi o papel de Malu, quando a famosa comemorou com algumas fotos o retorno da clássica obra de Ivani Ribeiro às telinhas.

Em março de 2023, Vivianne Pasmanter fez uma de suas poucas aparições públicas e foi fotografada no Petra Belas Artes, em São Paulo, para prestigiar o lançamento do filme Segundo Tempo. Ela também costuma fazer posts nas redes sociais que celebram o teatro e dá dicas de espetáculos que conferiu.

Sua última novela inédita foi ao ar em 2021, durante a pandemia do covid-19. Ela atuou em Nos Tempos do Imperador como Germana, personagem que já havia vivido em Novo Mundo (2017) e reprisou na atração. Na história, ela e o marido Licurgo (Guilherme Piva) eram dois pilantras que tentavam tirar vantagens dos outros e infernizavam a vida de Quinzinho (Augusto Madeira). No final da novela, eles morriam por conta de sua enorme ganância.

Entre o período de Novo Mundo, em 2017, e Nos Tempos do Imperador, em 2021, Vivianne Pasmanter ficou longe do cinema e da televisão, mas estava na ativa no teatro, com a peça Amor Profano, que ficou em cartaz durante 2018 e 2019. O espetáculo seguia a vida de um homem chamado Zvi (Marcello Airoldi), que foi criado em uma comunidade judaica ultra ortodoxa, mas abandonava a religião e a esposa para conhecer o mundo, e então retornava 20 anos depois para tentar reencontrar a mulher. A peça fez sucesso e chegou a ser apresentava em Jerusalém, Israel, em 2019. Na época, a famosa fez uma série de stories de sua viagem até o país, que até hoje podem ser conferidos em sua conta oficial no Instagram.

Antes disso, os últimos trabalhos de Vivianne Pasmanter na frente das câmeras foram Dois Irmãos (2017), minissérie estrelada por Cauã Reymond, o filme Malícia (2016), a novela Totalmente Demais (2015 - 2016), o filme Linda de Morrer (2015), com Gloria Pires, a série As Canalhas (2015) e a novela Em Família (2014), última obra inédita de Manoel Carlos. Nas poucas entrevistas que deu nos últimos anos, a atriz não comentou se pretende retornar em breve às novelas.

Qual o final de Malu em Mulheres de Areia?

Menina rebelde e que faz de tudo para atormentar o pai, Malu ganha um final feliz na novela Mulheres de Areia ao lado do vaqueiro Alaor (Humberto Martins). O romance da dupla começa como uma mentira, só porque ela quer escapar das garras do pai que quer mandá-la para um internato fora do Brasil. Por isso, Malu diz que está grávida do funcionário do pai para ficar em casa e finge um namoro.

Só que pouco depois, sentimentos reais começam a surgir entre eles. O problema é que o casal tem personalidades muitos diferentes e por isso vive em intrigas. No entanto, o amor fala mais alto e eles acabam ficando juntos de verdade e sobem ao altar.

Pouco depois do casório, a mentira se torna verdade e Malu realmente engravida. Por conta de seu jeito meio desajuizado, a chegada do bebê acaba gerando novas brigas ao casal, já que Malu revê alguns de seus amigos mais rebeldes durante o chá de bebê da criança, o que deixa Alaor nada contente.

No entanto, a dupla consegue chegar a um acordo no desfecho da trama. Malu troca seu estilo meio gótico e diz que vai mudar de atitude, pois não quer que o filho cresça em uma casa com brigas. Porém, Alaor diz para a amada que gosta de seu jeito e não quer que ela mude. Eles fazem as pazes e trocam juras de amor em suas últimas cenas na novela de Ivani Ribeiro.

Leia também - Sampaio da novela Mulheres de Areia: qual o final do personagem?