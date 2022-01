Por onde anda Alexandre Barillari de Nos Tempos do Imperador?

O ator Alexandre Barillari está de volta à Globo depois de 16 anos longe da emissora. Ele entra no capítulo desta terça-feira (18) em Nos Tempos do Imperador como Prudêncio, um voluntário da Guerra do Paraguai. Atualmente, ele também pode ser assistido como Manoel na edição especial de O Cravo e a Rosa. Abaixo, veja por onde anda Alexandre Barillari.

Por onde anda Alexandre Barillari?

Quase duas décadas depois de seu papel em O Cravo e a Rosa, Alexandre Barillari, hoje com 48 anos de idade, foi anunciado como o intérprete de Prudêncio em Nos Tempos do Imperador, atual novela das seis da Globo, marcando seu retorno aos corredores do Projac.

O primeiro papel do ator na Globo foi em 1996, quando esteve na novela Salsa e Merengue. Nos próximos dez anos, Alexandre Barillari emplacou trabalhos em Malhação (1998), Sai de Baixo (2001), O Cravo e a Rosa (2001), Sítio do Picapau Amarelo (2002), Chocolate com Pimenta (2003), Senhora do Destino (2004) e Alma Gêmea (2005), sendo esta sua última atuação na emissora da família Marinho. Em 2005, o ator foi um dos participantes da primeira temporada da Dança dos Famosos, quadro do extinto Domingão do Faustão.

Depois desse período, seguiu carreira artística, mas em outras emissoras. Em 2006, partiu para o SBT para fazer parte do elenco da novela Cristal. Os próximos anos foram cheio de trabalhos para o ator na Record.

Já na empresa de Edir Macedo, Barillari pode ser assistido como o Ramon de Caminhos do Coração (2007), o detetive Douglas de A Bela e a Fera (2009) e Urias de O Rei Davi (2012).

Ele também esteve na novela Dona Xepa em 2013, Milagres de Jesus (2014) e Belaventura (2017), que até então havia sido seu último trabalho na TV.

Em sua página no Instagram, o ator sempre compartilha fotos de sua vida pessoal e viagens.

Quem é Prudêncio em Nos Tempos do Imperador?

Alexandre Barillari entra em Nos Tempos do Imperador para fazer uma participação especial. Ele interpreta Prudêncio, um artista plástico da escola Belas Artes que se voluntaria para participar da Guerra do Paraguai.

O ator até visitou o Museu Imperial e conversou com historiadores para viver o personagem. Em suas redes sociais, compartilhou fotos dos bastidores da novela, incluindo uma ao lado de Jackson Antunes, o Duque de Caixas da novela das seis.

Nos Tempos do Imperador está na reta final e termina em 4 de fevereiro. A partir do dia 7, a Globo passa a exibir Além da Ilusão, escrita por Alessandra Poggi.

