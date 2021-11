Por onde anda o ator Oberdan Júnior hoje?

Em Amor com Amor se Paga (1984), novela que está sendo exibida no Viva, Oberdan Júnior interpreta Zezinho, um garoto que é adotado pelo protagonista Nonô Correia (Ary Fontoura) e faz com que o avarento senhor se torne uma pessoa melhor. Com a novela de volta à TV, a audiência ficou curiosa para saber onde está o ator Oberdan Júnior.

Onde está o ator Oberdan Júnior hoje?

Depois de Amor com Amor se Paga, o ator seguiu carreira artística e se tornou um importante dublador brasileiro, emprestando sua voz para famosos personagens de desenhos animados.

Além de Zezinho, Oberdan interpretou Xande em A Gata Comeu, de 1985. Nos anos seguintes, ele continuou trabalhando em outras novelas da Globo, como Memórias de um Gigolô (1986), Renascer (1993), Estrela-Guia (2001) e Casos e Acasos (2008). Seu último trabalho na emissora foi em A Grande Família em 2010.

Desde então, Oberdan apareceu em alguns seriados de canais do grupo Globo. Ele pode ser assistido como Olavo de O Fantástico Mundo de Gregório (2012), do Multishow, e Dantas, de Lúcia McCartney (2016), série produzida pelo GNT – esta foi a última aparição do ator na TV.

Foi como dublador que o artista consolidou seu nome. Oberdan dublou dezenas de animações. O artista deu voz ao Tintim, protagonista de As Aventuras de Tintim, ao Leitão do desenho As Novas Aventuras do Ursinho Puff, Thomas de Pocahontas, Hércules, Peter Pan, Sustinho de As Novas Aventuras de Gasparzinho, entre outros. Ele também dublou o Bob, de Stranger Things.

Atualmente, Oberdan tem 50 anos e segue na carreira de dublador.

Relembre o personagem do ator em Amor com Amor se Paga

Na novela escrita por Ivani Ribeiro, grande sucesso dos anos 80, Oberdan Júnior interpretou Zezinho. O garoto será encontrado na adoção por Nonô Correia e tem um importante papel na história.

É depois da chegada de Zezinho que Nonô deixa de ser tão avarento. O garoto muda a percepção do neurótico senhor sobre a vida e representa a chance do protagonista se redimir de seu caráter tão mesquinho. Na época, Oberdan tinha 14 anos quando esteve na novela.