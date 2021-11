Novela Amor com Amor se Paga: horário no Viva e como assistir online

A novela Amor com Amor se Paga estrou no Viva na última segunda-feira (15). Exibida originalmente em 1984, a trama tem Ary Fontoura como protagonista e conta a história de um homem chamado Nonô Correia. Veja como assistir a trama no canal pago e também online.

Novela Amor com Amor se Paga no Viva

Amor com Amor se Paga vai ao ar de segunda a sábado, às 14h15, horário de Brasília, com reprise às 00h15. No domingo, o canal reexibe todos os episódios que foram ao ar durante a semana, entre 23h30 e 03h15.

Quem não puder assistir a novela no horário convencional, pode conferir os episódios pelo GloboPlay. Todos os capítulos ficam salvos na plataforma de streaming após a exibição na TV. Porém, para ter acesso, é necessário ser assinante do plano GloboPlay +canais, que dá acesso ao sinal do Viva, Multishow, entre outros canais do grupo Globo. O preço do plano começa em R$42,90 por mês.

Sobre o que é a novela amor com amor se paga?

Amor com Amor se Paga conta a história de Nonô Correia, interpretado por Ary Fontoura, um idoso muquirana ao extremo que chega até a colocar cadeados na geladeira e nos armários da despensa para evitar que os filhos Elisa (Bia Nunes) e Tomaz (Edson Celulari) comam mais do que ele considera necessário.

O protagonista tem um segredo: na verdade, ele é rico, e só quem sabe sobre sua fortuna é Anselmo (Carlos Kroeber). Ao longo da trama, o caminho de Nonô irá se cruzar com o de Zezinho (Oberdan Junior), um garoto órfão que conquista o coração do senhor.

Próximas novelas do Viva

Além de Amor com Amor se Paga, o Viva prepara outras estreias.

A partir de 22 de novembro, Páginas da Vida entra como a substituta de De da Cor do Pecado. A novela é de autoria de Manuel Carlos e foi exibida em 2006 na Globo.

Para 2022, Alma Gêmea (2005) entra na grade em 31 de janeiro, no lugar de Paraíso Tropical. Em fevereiro, é a vez de O Beijo do Vampiro (2002) ser exibida como a substituta de Sonho Meu.