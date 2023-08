Por que Ana Maria Braga não apresentou o programa hoje?

Ana Maria Braga não apresentou o Mais Você hoje, terça-feira, 15 de agosto, mas o sumiço da apresentadora tem explicação e ela tem data para retornar ao seu lugar. Entenda por que a apresentadora precisou se ausentar. e

Cadê a Ana Maria Braga?

A boa notícia é que Ana Maria Braga não está doente e nem deixou o Mais Você: a apresentadora está de férias e durante duas semanas e neste período o programa será apresentado por pelos jornalistas Fabricio Battaglini e Talitha Morete, que já substituíram a artista antes.

Como a famosa deixou a bancada do Mais Você no dia 14 de agosto, se nada mudar, ela deve retornar na semana do dia 28. Por enquanto, ela tem aproveitado o tempo livre em uma viagem por Israel. Ela enviou uma gravação ao Mais Você mostrando um pouquinho do que viu em Jerusalém e também tem postado trechos do seu dia a dia fora do Brasil nas redes sociais.

Férias merecidas da patroa! 🫡 Ana Maria conta um pouco da sua viagem pra Israel ✈️✨ #MaisVocê pic.twitter.com/ci9pYph3tE — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 14, 2023

Esta não é a primeira vez que Ana Maria Braga se afasta do programa matinal durante em 2023. Alguns meses atrás, entre março e abril, a apresentadora de 74 anos de idade se afastou do Mais Você para se recuperar de uma cirurgia de varizes.

Ana Maria Braga vai se aposentar em 2024?

No mesmo vídeo que publicou no Twitter no começo de agosto sobre a folga de duas semanas, Ana Maria Braga também desmentiu os rumores que estaria se aposentando em 2024. A famosa disse que os boatos sobre o assunto eram mentirosos e comentou que não tem planos de se afastar da televisão tão cedo. Ela frisou que quando decidir colocar um ponto final em suas aparições nas manhãs da Globo, informará o público logo de cara.

Ana Maria Braga diz que está acostumada com as diversas fofocas que envolvem seu nome, seja sobre a vida pessoal ou profissional, e que não responde a nenhuma delas, porque com o tempo a verdade sempre prevalece. No entanto, desta vez, ela decidiu falar abertamente sobre o assunto e desmentir a informação por achar a situação desagradável e nociva. A famosa frisou que esse tipo de fake news prejudica o andamento de seus negócios pessoais, os da TV Globo e deixa a equipe do programa preocupada sem motivo.

Não tenho planos de aposentadoria. E se um dia houver,… pic.twitter.com/iCc3yOilEj — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) August 7, 2023

Como assistir o Mais Você online e de graça

O Mais Você pode ser assistido online tanto ao vivo quanto depois da exibição na televisão. Em ambos os casos, você consegue fazer isso com uma conta gratuita na plataforma streaming do grupo Globo, a Globoplay. O processo é rápido e simples, vamos te ensinar:

Passo 1: acesse o endereço https://globoplay.globo.com/ e clique na aba superior direita do site em "entrar". Você clicará depois em "cadastre-se" e será redirecionado para um formulário em que terá que informar: nome completo, e-mail, senha que será usada no site, gênero, data de nascimento, país, estado e cidade em que reside;

Passo 2: depois, é só selecionar a opção "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e apertar o botão "cadastrar":

Passo 3: com o login e senha em mãos, para assistir o Mais Você ao vivo online você deve entrar na plataforma no horário de exibição, às 10h35, e clicar na aba "Agora na TV" para acompanhar a programação da TV Globo em tempo real. Se preferir assistir após a exibição, entre na Globoplay, procure pelo programa na barra de pesquisa e clique na data que deseja conferir na íntegra.

