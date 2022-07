Por que chama Filhas de Eva? Entenda nome da série

A estreia de Filhas de Eva na Globoplay aconteceu em 2021 e agora em 2022 a série chegará também às telinhas da Globo pela primeira vez. Ao conhecer a trama da produção, uma dúvida pode ficar no ar: por que chama filhas de Eva? Afinal, a personagem principal se chama Estela e ela tem apenas uma filha. Então de onde vem a inspiração do título? Para a sorte dos curiosos de plantão, os criadores do folhetim já explicaram a decisão.

Por que chama filhas de Eva a série da Globoplay que vai passar na TV aberta?

Martha Mendonça, uma das autoras da trama, explicou em 2021 ao Gshow por que chama “Filhas de Eva” a série. Segundo ela, há dois motivos para a escolha do título: primeiro pelo simbolismo de ser uma história que retrata o universo feminino e as relações entre mulheres na sociedade. Por isso o nome se inspira na figura bíblica Eva, a primeira mulher da história.

O segundo motivo é que, inicialmente, a personagem de Renata Sorrah se chamaria Eva e teria mais de uma filha, então o título seria uma descrição da trama principal.

No entanto, ao decorrer da produção, os autores mudaram de ideia e a protagonista se tornou mãe apenas de uma mulher – papel de Giovanna Antonelli. Com a mudança, Martha e Nelito Fernandes – também criador da trama – acharam estranho a série se chamar “filhas” sendo que Eva seria mãe apenas de Olívia. Por isso, eles resolveram fazer mais uma alteração para continuar mantendo o título original: Eva passou a se chamar Estela na trama e o título permaneceu o mesmo, por conta do simbolismo feminino que ainda permanecia na narrativa.

Para a criação da história, os autores revelaram que se inspiraram na separação da mãe de uma amiga em comum. A mulher estava entre seus 65 e 70 anos de idade e resolveu deixar o marido e viver sua vida com liberdade. “Achamos aquela história super curiosa. A gente conhece esses casais, que se odeiam e que passam o tempo todo brigando. Mas por que estão juntos até hoje?”, disse Nelito. O escritor comentou que enquanto conversava com Martha sobre a criação de um novo projeto, ela lembrou desta mulher que eles conheceram e assim acabou surgindo a trama da série.

Quando estreia Filhas de Eva na Globo

Lançada originalmente em março de 2021, exclusivamente na Globoplay, agora Filhas de Eva vai passar na Globo a partir do dia 12 de julho de 2022, uma terça-feira. A exibição acontecerá na faixa das 22h30, depois da novela Pantanal, sempre nas terças e quintas-feiras. No total, a trama conta com 12 episódios.

Para quem ainda não conferiu os materiais promocionais da série, a trama gira em torno de três mulheres: Estela é papel de Renata Sorrah. Olívia é filha de Estela e é interpretada por Giovanna Antonelli. E por último, Cleo é personagem da atriz Vanessa Giácomo.

No começo da história, Estela está em seu aniversário de 50 anos de casamento. Porém, uma epifania toma conta da mulher, que começa a raciocinar sobre todos os passos de sua vida, e assim de repente, ela decide que quer o divórcio. A decisão, é claro, deixa todos chocados.

A filha de Estela, Olívia, é uma profissional bem sucedida, mas tem dificuldades para se relacionar com a filha adolescente e não faz ideia que o marido, com quem está há 20 anos, tem um caso. Cleo entra na história como uma nova amiga de Olívia, o problema é que a jovem se relaciona com Kléber, homem que ela não sabia ser casado com Olívia.

