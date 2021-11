Por que Nélio e Dolores são o melhor casal de Nos Tempos do Imperador?

Em Nos Tempos do Imperador, atual novela das seis, um casal tem roubado a cena: Nélio (João Pedro Zappa) e Dolores (Daphne Bozaski). O rapaz se apaixonou pela filha de Eudoro (José Dumont) assim que a viu durante o casamento com Tonico (Alexandre Nero). Desde então, os dois têm se aproximado cada vez mais e conquistaram o coração da audiência.

Nélio e Dolores são desprezados por Tonico em Nos Tempos do Imperador

Apesar de trabalhar para Tonico Rocha há muito tempo, Nélio não é poupado das humilhações do patrão. O deputado não perde uma oportunidade de xingar o assessor e o tratar com desprezo.

O vilão faz o mesmo com Dolores, mas em uma intensidade maior. Durante quase todas as interações entre o casal, o personagem de Alexandre Nero xinga a moça de ‘jeca’, ‘mula’, entre outras palavras pejorativas. Dolores e Nélio encontram acolhimento um no outro após sofrerem nas mãos do vilão.

Dolores merece ser feliz

A filha de Eudoro foi prometida em casamento para Tonico desde quando era criança. Inicialmente, quem se casaria com o vilão seria Pilar (Gabriela Medvedovski), mas a jovem fugiu para realizar o sonho de se tornar a primeira média do Brasil.

Dolores está extremamente infeliz desde o dia que descobriu que teria que se casar com Tonico. A moça não esconde que está sofrendo durante a convivência com o crápula, e a única alegria que ela tem na vida é quando está junto com Nélio. A personagem de Daphne Bozaski confessou ao rapaz que é obrigada a se deitar com o marido todas as noites, mas ela queria mesmo é estar com o assessor.

Eudoro aprova o relacionamento dos dois

Antes de morrer, Eudoro, pai de Dolores, percebeu que cometeu um grande erro ao dar a mão de sua filha em casamento para Tonico.

Quando vê que o vilão maltrata e desrespeita a moça, ele pede para que Nélio fuja com Dolores e diz que sabe que o rapaz tem sentimentos por sua filha. O assessor, porém, diz que não pode fazer isso.

Nélio ama Dolores de verdade

Desde o começo, Nélio tem demonstrando que realmente ama Dolores, ao contrário de Tonico, que só se casou com a garota para colocar as mãos nas terras de Eudoro.

O assessor tem ensinado sua amada a ler e a escrever, e comemorado os avanços no aprendizado da jovem. Ao contrário de seu funcionário, Tonico não acredita que a esposa tenha a capacidade de aprender algo e subestima sua inteligência. Por sorte, Dolores pode contar com o amor de Nélio, que está sempre ao seu lado.