Participantes do BBB 22: quando a Globo vai anunciar o elenco

Falta pouco para a estreia da nova temporada do reality show mais famoso da Globo e o público está ansioso para saber quando a Globo vai anunciar os participantes do BBB 22. A emissora vai repetir o formato dos últimos dois anos e vai dividir os brothers entre anônimos e famosos novamente.

Quando a Globo vai anunciar os participantes do BBB 22

A data em que os participantes serão revelados ainda não foi anunciado pela emissora. Entretanto, segundo o portal iBahia, a Globo deve começar a divulgar os integrantes do grupo Camarote e Pipoca no dia 11 de janeiro, terça-feira, quase uma semana antes da estreia da nova temporada, que acontece no próximo dia 17.

Nas últimas semanas, o apresentador Tadeu Schmidt e o diretor Boninho soltaram alguns spoilers do BBB 22. Em um vídeo publicado nas redes sociais, foi revelado que o líder terá mais privilégios, mas deve ficar sem o quarto exclusivo. Também haverá um novo botão na casa, mas ainda não se sabe qual será sua funcionalidade.

Já foi confirmado o retorno da prova bate e volta, que permite que um dos brothers indicados ao paredão escape da berlinda, além de novos recursos para o #FeedBBB e uma nova disposição das cozinhas xepa e VIP, que agora vão estar frente a frente.

Elenco do Big Brother Brasil 22

Entre os famosos mais citados na web para integrar o elenco do BBB 22 está a cantora Naiara Azevedo, dona do hit “50 Reais”, a dançarina Aline Campos (ex-Riscado), as influenciadoras digitais Samy Lee e Mari Saad, a Miss Brasil Julia Gama, a atriz Ellen Rocche e a tiktoker Larissa Tomásia.

No elenco masculino, Leo Dias confirmou a presença do ator Arthur Aguiar, do cantor Di Ferrero, do surfista Pedro Scooby e do influenciador digital Gustavo Tubarão.

Douglas Souza e Diego Hipólyto também estavam na suposta lista de brothers, porém, as notícias divulgadas nos últimos dias é de que ambos teriam desistido do reality show. Segundo Fábia Oliveira, do portal em OFF, o jogador de vôlei teria sido substituído por Jaqueline Oliveira, também jogadora da modalidade.

Em suas rede sociais, Boninho desmentiu as supostas desistências. “Gente, quem entrou, entrou faz tempo. O resto é fake news”, disse em vídeo.

