Por que Taumaturgo Ferreira saiu de Renascer?

José Venâncio morre ao longo do folhetim por conta da expulsão do artista

Há 30 anos, Taumaturgo Ferreira interpretou José Venâncio, um dos filhos do protagonista José Inocêncio, na primeira versão de "Renascer". O personagem vivido pelo ator morre ao longo da trama, já que o artista foi expulso do folhetim após desentendimentos com a produção, o que afetou sua carreira na época.

Taumaturgo Ferreira foi expulso de Renascer

Taumaturgo Ferreira foi retirado da novela por se desentender com o diretor de Renascer por conta do tom que deu ao personagem. Em entrevista à colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, em setembro de 2023, o artista revelou que havia combinado com a produção de que José Venâncio falaria de uma forma menos rural, sem o tradicional sotaque baiano que os demais personagens faziam, já que ele havia estudado fora. A situação não ficou muito esclarecida para a equipe, que acabou expulsando-o.

O ator disse acreditar ter sido mal interpretado e que as pessoas o leram como arrogante. Taumaturgo contou que não falou nada sobre a expulsão na época, mas que a situação atingiu muito sua carreira. "Eu morava no Rio na época, mas fui para São Paulo e fiquei um tempo totalmente recolhido. [...] Eu vinha em um ritmo de ascensão na Globo e, de repente, fui cancelado", relembrou. O famoso também afirmou que pessoas que já não gostavam dele aproveitaram a situação para "chutar cachorro morto".

Taumaturgo partiu para a Band e Record nos anos seguintes, participando das novelas "A Idade da Loba" (1995), "Colégio Brasil" (1996) e "Dona Anja" (1996). O retorno para a Globo aconteceu somente em 1998, quando entrou para o elenco da minissérie "Labirinto". O ator seguiu trabalhando na emissora carioca até 2003, quando esteve em "Celebridade". Depois, voltou a trabalhar na empresa de Edir Macedo, onde ficou até 2015, fazendo parte do elenco de novelas bíblicas.

Taumaturgo passou período sumido da TV, mas já está de volta. Neste ano, o ator atuou na série de comédia "B.O", da Netflix, ao lado de Leandro Hassum.

Quem vai interpretar José Venâncio no remake de Renascer?

Rodrigo Simas, 31 anos, é quem vai interpretar José Venâncio no remake, conforme divulgado pela própria TV Globo. Rumores de que o famoso seria escalado para o papel começaram a circular na web ainda em setembro, mas, à época, o artista negou que estaria no elenco. No entanto, ele acabou acertando a participação de fato.

O ator supostamente teria recusado o papel no remake já que o personagem morre ao longo da trama. Entretanto, o ele negou que isso tivesse acontecido. "Não recusei porque não tinha nada certo ainda. E não é por que eu morreria na metade da novela que eu recusaria", disse em seus stories.

Simas ficou conhecido por ter atuado em "Malhação: Intensa como a Vida" (2012) e logo seguiu carreira na emissora. Nos anos seguintes, esteve nas novelas "Além do Horizonte" (2013), "Boogie Oogie" (2014), "Novo Mundo" (2017), "Orgulho e Paixão" (2018) e "Órfãos da Terra" (2019). Seu último folhetim foi em 2020, quando participou de "Salve-se Quem Puder", mas, recentemente, interpretou Chitãozinho no seriado "As Aventuras de José e Durval" ao lado do irmão Felipe Simas, que viveu Xororó. A obra retrata a vida de uma das duplas sertanejas de maior sucesso do Brasil.

José Venâncio é um dos personagens mais marcantes da novela. O rapaz vive um casamento infeliz com Eliana, que será interpretada por Sophie Charlotte, que não quer ter filhos para não sofrer alterações no corpo. Ao longo da trama, o herdeiro se apaixona por Buba, uma mulher hermafrodita.

Como o público já sabe, o personagem não chega vivo até o final da trama por conta da expulsão de Taumaturgo Ferreira. A morte de José Venâncio dá início ao mistério sobre quem a identidade do assassino.