Representatividade, muito glamour e uma trilha sonora incrível são as marcas registradas de Pose, série da Netflix que já está na sua segunda temporada. E nada melhor do que aproveitar a semana da visibilidade trans e queer para falar desse enredo profundo, que é formado quase 100% por atores trans, gays e negros. Ela mescla assuntos sérios com o colorido das festas e alegrias das danças e coreografias.

A série relata a realidade das comunidades LGBTQI+ dos anos 80 em Nova York, e os eventos chamados de “balls”, que funcionavam como ponto de encontro e de expressão das artes. Nela são retratados temas importantes, como relacionamentos homoafetivos e o surgimento de novos casos de HIV numa sociedade conservadora.

Aliás, os bailes representam um espaço de troca, luta pelos direitos e construção de uma autoestima. É através deles que os personagens se sentem à vontade para serem eles mesmos e ganharem voz diante do preconceito. Por isso, listamos 9 motivos para você começar a assistir Pose agora mesmo.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

9 motivos para assistir à Pose, série cheia de estilo da Netflix

Se você adora desbravar séries com temáticas instigantes, certamente vai amar o enredo de Pose. Então já vá se preparando para ver muito brilho, encenações maravilhosas e entrar em contato com histórias incríveis.

Representatividade no elenco LGBTQI+ e de pessoas negras

Certamente, essa é a série que possui o maior elenco de pessoas LGBTQI+ e negras, a começar pelas protagonistas, Elektra (Dominique Jackson) e Blanca (Mj Rodriguez). Então, se você quer ver pessoas reais e minorias representando e ganhando voz, sem dúvidas, Pose é a história ideal.

Crítica social e assuntos polêmicos

Assistir Pose é certeza de sentir um desconforto na pele. Aliás, esse é um dos principais motivos para assistir à série. Ela traz temas importantes numa sociedade que invisibiliza pessoas queer e trans e as coloca numa posição subalterna diante de outros indivíduos. Ou seja, você verá sobre relações homoafetivas, mortes causadas pelo vírus da Aids e assassinatos de pessoas transgênero.

A legenda brasileira é inclusiva

É inclusão que você deseja? A legenda brasileira inseriu a letra “e” com o objetivo que todos os gêneros se sentissem representados. Ou seja, você verá palavras como “todes” sendo mencionadas o tempo todo.

Mostra a importância da cultura Ballroom

Apesar de toda importância e peso que a série carrega, ela também traz um clima mais leve toda vez que as cenas dos bailes surgem na tela. Muitos não sabem, mas esses eram os pontos de encontro da comunidade LGBTQI+ em muitas cidades dos EUA.

Trilha sonora maravilhosa

E o que falar das músicas e artistas escolhidos para compor a trilha sonora? Você ouvirá sucessos de Whitney Houston, Donna Summer, Diana Ross, Tina Turner, entre outros nomes sensacionais, que marcaram os bailes americanos dos anos 80 e 90.

Os looks de Pose são belíssimos

Certamente, um dos momentos mais esperados são as batalhas e os looks preparados para cada uma delas. Ou seja, em cada encontro ocorre um tema diferente, e cada casa representada precisa se apresentar à altura do baile. E cada roupa é mais linda que a outra.

Você vai imitar todas as coreografias

Se você adora sair para se divertir com seus amigos e incluir novas coreografias cheias de estilo, sem dúvidas vai amar as coreografias de Pose. A pista de dança é o local mais visualizado pelos participantes e também onde ficamos cheios de expectativas para saber qual será a próxima apresentação.

Direção impecável de Ryan Murphy

Pose já é considerada uma das melhores séries desse produtos, superando até mesmo American Horror Story. Ela possui um alto nível de aprovação pela crítica e é a mais representativa da história.

O lucro de Pose é revertido para a comunidade transgênero

Enfim, o diretor Ryan Murphy destinou todos os seus honorários recebidos pela série à comunidade de pessoas transexuais. Ou seja, seu objetivo é encontrar novos talentos e transformá-las em estrelas.

Certamente você vai amar maratonar Pose. E por falar em produções interessantes, saiba tudo sobre Lupin, série recém lançada na Netflix.