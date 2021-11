Princesa Isabel escreveu um bilhete para Nossa Senhora Aparecida?

A Princesa Isabel demorou muito para conseguir engravidar – o primeiro filho dela e de seu marido, o Conde D’Eu, só foi nascer dez anos depois do casamento deles. Muito católica, a filha de Dom Pedro II fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. Além disso, ela também escreveu um pequeno texto para a santa após abolir a escravatura. Abaixo, veja qual foi o bilhete da Princesa Isabel para Nossa Senhora Aparecida.

Bilhete da Princesa Isabel para Nossa Senhora Aparecida

De acordo com o Diário Popular, A Princesa Isabel, após conseguir engravidar, ofereceu à Nossa Senhora Aparecida o rico manto cravejado com 21 brilhantes que representavam as 21 províncias do Império e a capital.

Alguns anos depois, Isabel também pediu ao ourives da Corte que fizesse uma réplica em miniatura da coroa que ela usaria quando assumisse o trono brasileiro, e também ofereceu à santa.

Em 1888, a Princesa Isabel aboliu a escravidão e recebeu do Papa a Rosa de Ouro, reconhecimento dado aos governantes que fizeram algo muito importante para o seu povo. Porém, os poderosos não gostaram da abolição da escravatura e prometeram que a herdeira não se sentaria no trono.

Diante das circunstâncias, a filha de Pedro foi ao Santuário, fez a oferta da coroa e deixou um bilhete junto que dizia: “Eu, diante de Vós, sou uma princesa da terra e me curvo, pois és a Rainha do céu e te dou tão pobre presente que é uma coroa que seria igual à minha, e se eu não me sentar no trono do Brasil, rogo que a Senhora se sente nele por mim e governe perpetuamente o Brasil”.

Em 8 de 1904, a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi coroada com a réplica oferecida por Isabel, após um decreto do Papa Pio X. Em uma celebração solene em praça pública, a santa passou a ser considerada a Rainha do Brasil.

Em 1930, Nossa Senhora Aparecida foi proclamada a Padroeira do Brasil.

