Princesa Leopoldina ou Princesa Isabel: quem assinou a lei áurea?

Quem se interessa por história sabe que quem assinou a lei áurea no Brasil foi uma princesa, filha de Dom Pedro II. Mas de qual das princesas estamos falando? O imperador teve duas herdeiras de idades parecidas. Sempre há a possibilidade de confusão quando falamos em assuntos que exigem memória, por isso é bom sempre dar confirmada nos livros de história.

Quem assinou a lei áurea?

A Lei Áurea, que concedia liberdade para as milhares de pessoas ao redor do país que viviam como escravas, foi assinada pela princesa Isabel. A sanção desta lei aconteceu no dia 13 de maio de 1888, um pouco mais de um ano antes da Proclamação da República, que tirou a família real do poder e instalou o federalismo no Brasil.

A Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, pois a moça estava no cargo de chefe de estado durante a ausência do imperador Dom Pedro II, que havia viajado para o exterior.

Antes da data em que assinou a Lei Áurea, Isabel já havia sido regente do país na ausência de Dom Pedro II em duas outras ocasiões, em 1871, quando sancionou a Lei do Ventre Livre, e de 1876 a 1877.

Leopoldina havia renunciado

Leopoldina nunca poderia ter sido a princesa que assinou a Lei Áurea, pois a nobre ficou bem longe do poder da coroa brasileira. Depois que se casou com Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gota, um príncipe alemão, a filha de Dom Pedro II renunciou ao seu título no Brasil. Ela então se tornou apenas Duquesa de Saxe e passou a viver na Europa.

Mesmo que a princesa viesse ao Brasil para dar a luz aos filhos, Leopoldina não estava mais na linha de sucessão de trono. Apenas Isabel era herdeira da coroa, pois Leopoldina havia renunciado e os outros irmãos de Isabel, Pedro Afonso e Afonso Pedro, morreram ainda pequenos.

Além disso, Leopoldina não chegou a ver a irmã como regente do Brasil e muito menos assinar a Lei Áurea em 1888, a jovem morreu aos 23 anos de idade em 1871, quando ficou doente ao beber água contaminada em Viena, enquanto morava na Áustria, e morrer por febre tifoide.

