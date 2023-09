Programação: Hoje tem jogo na Globo depois da novela?

Emissora exibe partida do Brasileirão Feminino no lugar da Sessão da Tarde

Nesta quinta-feira, 7, acontecem partidas pelo Brasileirão Série B, Feminino e Sub-20. Também são disputadas mais três rodadas das eliminatórias da Copa 2026, com jogos entre Paraguai e Peru, Colômbia e Venezuela e Argentina e Equador. A Globo exibe somente um jogo hoje, mas no horário da tarde. O futebol após a novela retorna somente amanhã.

Globo exibe Ferroviária e Corinthians hoje

A Rede Globo não transmite nenhuma partida de futebol após a novela das nove, mas exibirá o jogo entre Ferroviária e Corinthians pelo Brasileirão Feminino, às 16h15, horário de Brasília. Não haverá "Sessão da Tarde" excepcionalmente hoje por conta da transmissão.

A exibição do futebol no horário nobre retorna na sexta-feira, 8. A emissora inclui na programação o primeiro jogo do Brasil pelas eliminatórias da Copa às 21h30, horário de Brasília, logo após a novela "Terra e Paixão". A seleção brasileira enfrenta a Bolívia na primeira disputa por uma das seis vagas destinadas à América do Sul na Copa do Mundo de 2026.

Depois de passar pela equipe boliviana, o Brasil jogará contra o Peru em 12 de setembro, terça-feira, às 23h, horário de Brasília, após "Todas as Flores".

É possível assistir ao jogo pela televisão e também pela internet, gratuitamente pelo Globoplay. Outra forma de assistir a partida é através do canais SporTV, disponibilizados para quem TV a cabo ou é assinante do plano +canais da plataforma de streaming.

Onde assistir aos jogos de hoje?

Os jogos de futebol realizados nesta quinta serão transmitidos em canais fechados de TV por assinatura ou por plataformas de streaming. Em ambos os casos, é necessário ser assinante de um dos planos pagos para acompanhar.

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Paraguai x Peru

Quando: às 19h30

Onde assistir: SporTV 4

Colômbia x Venezuela

Quando: às 20h

Onde assistir: SportTV 2

Argentina x Equador

Quando: às 21h

Onde assistir: Sport TV

Brasileirão Feminino

Ferroviária x Corinthians

Quando: às 16h20

Onde: Globo, SporTV e Globoplay

Brasileirão Série B

Tombense x ABC

Quando: 18h30

Onde: SporTV e Premiere

Brasileirão Sub-20

Flamengo x Palmeiras

Quando: 11h

Onde: SporTV

Eliminatórias da Copa de times europeus

Cazaquistão x Finlândia

Quando: 11h

Onde: ESPN 4 e Star+

Lituânia x Montenegro

Quando: 13h

Onde: SporTV 2

França x Irlanda

Quando: 15h45

Onde: ESPN e Star+

Polônia x Ilhas Faroe

Quando: 15h45

Onde: Star+

Holanda x Grécia

Quando: 15h45

Onde: SporTV 2

Sérvia x Hungria

Quando: 15h45

Onde: SporTV 3

Eslovênia x Irlanda do Norte

Quando: 15h45

Onde: Star+

Dinamarca x San Marino

Quando: 15h45

Onde: Star+

República Tcheca x Albânia

Quando: 15h45

Onde: Star+

