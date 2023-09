Jogo do Brasil vai mudar a programação da Globo na sexta-feira, 08/09

Jogo do Brasil vai mudar a programação da Globo na sexta-feira, 08/09

O primeiro jogo do Brasil pelas eliminatórias da Copa acontece na sexta-feira, 8, e será transmitido ao vivo pela Rede Globo. A exibição da partida causará uma mudança na grade da emissora, fazendo com que as novelas e o Jornal Nacional comecem mais cedo.

Qual o próximo jogo do Brasil nas Eliminatórias?

O Brasil joga contra a Bolívia na sexta, às 21h30, horário de Brasília, logo após a novela Terra e Paixão. A transmissão será feita pela Rede Globo.

Com a partida sendo transmitida no horário habitual do folhetim de Walcyr Carrasco, a grade da Globo vai passar por alguns mudanças excepcionalmente neste dia.

Amor Perfeito, que geralmente começa às 18h25, terá o capítulo exibido mais cedo, às 18h05, puxando toda a grade da noite para cima. O Praça TV fica para às 18h45, enquanto Fuzuê terá início 30 minutos mais cedo que o habitual, às 19h15.

O Jornal Nacional também será mais curto com início marcado para às 20h, terminando apenas 35 minutos depois. Já Terra e Paixão começa às 20h35 e termina às 21h30, horário do jogo entre os países sul-americanos.

Depois da partida contra a Bolívia, o próximo jogo do Brasil pelas eliminatórias da Copa será em 12 de setembro, terça-feira, às 23h, horário de Brasília. A seleção brasileira terá o Peru como próximo adversário.

Para que qualquer seleção de futebol esteja apta a participar da Copa do Mundo, o time precisa passar pelos jogos eliminatórios antes, com exceção do país anfitrião.

Fica a cargo de cada confederação organizar a competição entre suas seleções. A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) define os times que irão para o torneio mundial através de pontos marcados em 18 rodadas - todas as equipes do continente se enfrentam em jogos de ida e volta.

São apenas 31 equipes que participam da Copa do Mundo, e as vagas são estipuladas de acordo com o número de países de cada continente. A América do Sul, por exemplo, tem direito a 4 vagas + 1 para repescagem, enquanto a Europa tem 13 vagas e mais a repescagem.

Horários da Globo no dia do jogo do Brasil:

18:05 - Amor Perfeito

18:45 - SP2

19:15 - Fuzuê

20:00 - Jornal Nacional

20:35 - Terra e Paixão

21:30 - Futebol

23:50 - Globo Repórter

+ Datas e onde vai ser o Mundial de Vôlei de Praia feminino 2023

Onde assistir o jogo pelas eliminatórias?

É possível assistir o jogo do Brasil pela televisão ou internet, gratuitamente. Os canais fechados do grupo Globo também vão fazer a transmissão ao vivo.

Pela Globo: sintonize na emissora no horário indicado.

Pelo SporTV: é necessário ser assinante de um plano de TV a cabo ou do Globoplay +canais.

A cabo (SporTV 1, 2 e 3)

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

TELECOM: 37, 38 e 39

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

Satélite (SporTV 1, 2 e 3)

CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

OI TV HD: 39

SKY: 36, 37, 38 e 39

SKY HD: 436, 437, 438 e 439

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

Pela internet: o Globoplay libera o sinal gratuitamente mediante cadastro. Basta acessar a plataforma de streaming, fazer login e clicar em "Agora na TV" no horário da transmissão.

Qual vai ser a escalação do time do Brasil?

23 jogadores foram escalados pelo técnico interino Fernando Diniz para os dois primeiros jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico) e Ederson (Manchester City);

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Caio Henrique (Monaco) e Renan Lodi (Marselha);

Zagueiros: Ibañez (Al-Ahli), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense);

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle) e Raphael Veiga (Palmeiras);

Atacantes: Antony (Manchester United), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar (Al-Hilal), Richarlison (Tottenham), Raphinha (FC Barcelona) e Rodrygo (Real Madrid).

+ Adversários do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino são definidos