Horário do jogo do Ferroviária x Corinthians feminino no Brasileirão 2023

Horário do jogo do Ferroviária x Corinthians feminino no Brasileirão 2023

No feriado de 7 de setembro, o Corinthians feminino viaja até Araraquara, interior paulista, para enfrentar a Ferroviária na primeira partida da final do Brasileirão de futebol feminino. A bola rola às 16h20 (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, com capacidade para 20 mil pessoas.

Quem vai transmitir o jogo do Corinthians feminino na final

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Corinthians feminino na final do Brasileirão às 16h20, horário de Brasília, para todo o país com narração de Everaldo Marques e comentários de Alline Calandrini e Richarlyson. Também dá para assistir de graça no Globoplay.

O Sportv, canal disponível em operadoras de TV por assinatura, exibe a primeira partida da final do Brasileirão feminino com Dandan Pereira e as análises de Paulo Nunes e Renata Mendonça para todo o território nacional.

Duas das mais tradicionais equipes de futebol feminino disputam o título brasileiro. Tetracampeão, o Corinthians está na final pela sétima temporada consecutiva, enquanto a Ferroviária quer o terceiro título, campeã nos anos de 2014 e 2019.

Ferroviária x Corinthians - 16h20

Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

Arbitragem: Thayslane de Melo Costa

VAR: Charly Wendy Straub Deretti

Onde assistir: Globo, Sportv e Globoplay

Títulos do Corinthians Feminino: conheça as conquistas do Timão

Como chega o Corinthians para a final?

Atual campeão brasileiro, o Corinthians feminino busca o quinto troféu da sua história no torneio. A primeira taça que o clube paulista levantou foi em 2018, seguido em 2020, 2021 e 2022, sob o comando de Arthur Elias, atual treinador da Seleção Feminina do Brasil.

O Corinthians chega para disputar a sétima final do Brasileiro seguida. Para melhorar, vai decidir contra a Ferroviária em casa, já que tem a melhor campanha nas fases anteriores. Na primeira rodada, o Timão ficou em primeiro lugar com 37 pontos, somados em 12 vitórias, um empate e duas derrotas.

Nas quartas de final o alvinegro passou pelo Cruzeiro, 6x3 no agregado, enquanto na semifinal deixou o Santos para trás por 5x0 no placar agregado. Jheniffer é a artilheira do Corinthians no Brasileiro com 10 gols, seguido de Vic Albuquerque com nove.

Corinthians - 12 vitórias, um empate e duas derrotas na primeira fase > Cruzeiro nas quartas de final > Santos na semifinal

Como chega a Ferroviária para a final?

Depois de quatro anos, a Ferroviária está de volta na final do Brasileirão de futebol feminino. O elenco de Araraquara, no interior paulista, levantou a taça em 2014 e 2019, mantendo-se em destaque no cenário nacional e internacional.

A Ferroviária terminou a primeira fase em terceiro lugar com 34 pontos, somados em 1 vitórias, um empate e três derrotas. Depois, nas quartas de final, passou pelo Internacional por 4x0 no agregado, e na semifinal derrotou o São Paulo nos pênaltis.

Ferroviária- 11 vitórias, um empate e três derrotas na primeira fase > Internacional nas quartas de final > São Paulo na semifinal

Como comprar o ingresso para Ferroviária x Corinthians

Os ingressos para o jogo da Ferroviária e Corinthians nesta quinta-feira, 7 de setembro, na final do Campeonato Brasileiro da Série A, estão à venda no site Total Tickets para o público. Todos os setores custam R$ 20 a inteira e a meia R$ 10.

Crianças de 7 anos não pagam, os ingressos são fornecidos na entrada no dia do jogo, com apresentação de documento com foto obrigatória. É necessário apresentar também o RG ou documento com foto para a meia entrada.

A torcida do Corinthians fica no setor 3, onde a inteira custa R$ 20 e a meia R$ 10.

Leia também:

Quanto ganha uma jogadora de futebol feminino do Corinthians