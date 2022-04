Próxima novela das 7: quando estreia Cara e Coragem

A próxima novela das 7 já foi definida e em breve o público acompanhará uma comédia romântica cheia de ação nas telinhas da TV Globo. A partir de maio, a faixa de horário vai se despedir da trama de Quanto Mais Vida Melhor e dará as boas vingas para Cara e Coragem.

Quando começa a próxima novela das 7?

A estreia de Cara e Coragem é prevista para o dia 30 de maio, uma segunda-feira, segundo o Notícias da TV. A Rede Globo já confirmou que a próxima novela das 7 chega na programação a partir de maio, mas ainda não fez afirmações sobre o dia exato.

Assim, a despedida de Quanto Mais Vida Melhor das telinhas deve acontecer no dia 27 de maio, sexta-feira. Nesta data é esperada que o último capítulo seja exibido, que será reprisado no dia seguinte, sábado (28), como indica o padrão do canal. Apenas reexibições, como as do Vale a Pena Ver de Novo por exemplo, não ganham reprises do último capítulo no dia seguinte.

De acordo com Patrícia Kogut do O Globo, era previsto inicialmente que Cara e Coragem contasse com 149 capítulos no total, mas o canal resolveu estender a trama para os 197 capítulos, o que é bastante comprido para os padrões da faixa de horário. Se a novela realmente atingir os quase 200 episódios, será a maior novela das 7 desde a segunda versão de Ti-Ti-Ti (2010).

Sobre o que é Cara e Coragem?

A próxima novela das 7 se passará no mundo dos dublês de ação, interpretados por Paolla Oliveira e Marcelo Serrado. A dupla divide uma paixão que eles preferem não admitir no começo da trama. Logo no início de Cara e Coragem, o público também irá acompanhar uma morte misteriosa, que contará com uma investigação ao longo da novela.

Entre os núcleos principais do folhetim também está a Siderúrgica Gusmão, comandada por Clarice Gusmão, uma das personagens de Taís Araújo, que terá dois papéis na história. Clarice esconde um grande segredo, ela tem um romance secreto com seu ex-segurança, Ítalo (Paulo Lessa).

Quem escreveu a novela Cara e Coragem?

A próxima novela das 7 é criada e escrita por Claudia Souto, autora carioca que já trabalha na Rede Globo há cerca de 30 anos. No time de roteiristas colaboradores, a escritora contou com a ajuda de Isadora Wilkinson, Julia Laks e Zé Dassilva.

A primeira novela que Claudia Souto ganhou o título de autora principal foi Pega Pega, trama de 2017 que foi reexibida em 2021 na faixa das 7. Porém, antes disso, a carioca já havia trabalhado em vários projetos da casa e colaborou com grandes autores da casa, como Walcyr Carrasco.

Entre o final dos anos 90 e começo dos 2000, Claudia trabalhou na série Flora Encantada, estrelada por Angélica. Depois, ela migrou para um dos maiores clássicos das telinhas, o Sítio do Picapau Amarelo.

Em 2001, ela voltou a trabalhar em um programa estrelado pela esposa de Luciano Huck, Bambuluá. De 2009 a 2011, Souto esteve em dois projetos de Walcyr Carrasco, Caras & Bocas e Morde & Assopra.

Após lançar seu próprio folhetim, em 2017, a autora da próxima novela das 7 trabalhou no roteiro do filme Eduardo e Mônica, baseada na música homônima da banda Legião Urbana. Desde então, ela estava sem novos projetos no currículo.

Quem serão os protagonistas da próxima novela das 7?

Os protagonistas de Cara e Coragem serão os personagens Pat, Moa, Clarice Gusmão/Anita e Ítalo, interpretados pelos atores Paolla Olveira, Marcelo Serrado, Taís Araújo e Paulo Lessa, respectivamente.

Pat e Moa são dublês profissionais de ação. Eles enfrentam diariamente doses altas de adrenalina e são parceiros em saltos, voos, cenas em alta velocidade, entre outros.

Já as personagens de Taís Araújo serão mulheres muito diferentes uma da outra. Clarice é diretora da Siderúrgica Gusmão e é uma entusiasta científica. Ela incentiva com afinco os avanços do departamento de sua empresa que trabalha em uma formula secreta e esconde que tem um romance com Ítalo. Ex-segurança de Clarice, Ítalo se tornou instrutor de parkour e vive um romance longe dos holofotes.

Anita (também Araújo) é uma massoterapeuta e nada sabe sobre Clarice ou o trabalho da Siderúrgica. A moça se torna peça importante em um dos mistérios da novela.

