O folhetim de Mauro Wilson começou de um jeito diferente e fez seus protagonistas terem um encontro com a morte logo de cara, porém, eles ganharam uma nova chance e retornaram ao mundo dos vivos. Mesmo assim, o quarteto interpretado por Mateus Solano, Giovanna Antonelli, Vladimir Brichta e Valentina Herszage foi avisado que um deles morreria de verdade no final da trama. Quem vai morrer na novela Quanto Mais Vida Melhor? Resta apenas um mês para a novela ser finalizada.

Quem vai morrer no final da novela Quanto Mais Vida Melhor?

Fim do ministério! Nenhum dos quatro protagonistas vai morrer na novela Quanto Mais Vida Melhor, conforme apurou a coluna da jornalista Patrícia Kogut, do O Globo. Enquanto Flávia, Neném, Paula e Guilherme serão poupados pela dona Morte. Roni não terá o mesmo final feliz na trama.

Com a morte de Roni, a filha de Neném, Bianca (Sara Vidal), se dará bem. A moça sofre de uma grave doença e terá a vida salva por conta do coração do tio. Com uma malformação congênita no coração, a garota é motivo de preocupação para o jogador de futebol desde o início do folhetim.

Não foi revelado até o momento como será a morte de Roni na novela Quanto Mais vida Melhor. Por enquanto, o Notícias da TV divulgou que haverá uma confusão entre Tufão (Renato Livera), Cora (Valentina Bandeira) e Roni na boate Pulp Fiction na reta final da trama. Tufão estará armado, o que indica que o mau-caráter pode ser baleado, porém, não há confirmações até agora.

No entanto, antes de Roni morrer no final de Quanto Mais Vida Melhor, o público levará um susto: o quarteto protagonista vai participar de um truque da morte e todos pensarão que o final dos personagens será trágico.

Ainda de acordo com Kogut, a Globo gravou quatro possíveis finais para a novela, no entanto, é improvável que o desfecho do folhetim seja outro já que o último capítulo está quase todo montado e o diretor artístico Allan Fiterman atualmente trabalha na produção de Mar do Sertão, novela que vai substituir Além da Ilusão na faixa das 18h.

Mudanças na trama

Em dezembro de 2021, o desfecho da novela de Mauro Wilson era outro. Na época, Kogut informou que quem morreria na novela Quanto Mais Vida Melhor seria Neném, que ia entregar sua vida para salvar o da filha, que não ia sobreviver sem o transplante de coração. A jornalista informou que este era o desfecho na versão original da sinopse do folhetim, mas alterações foram realizadas e a vida de Neném foi poupada no novo final da novela.

Relembre como foi o recado da Morte após o acidente de avião que tirou a vida dos protagonistas:

Quem vai ficar com quem?

Segundo o Notícias da TV, o final de Guilherme será ao lado de Flávia. O médico deixará o amor por Rose no passado e se entregará de vez aos sentimentos que tem pela jovem dançarina, com quem terá uma filha antes do final da novela Quanto Mais Vida Melhor.

Depois da separação definitiva de Guilherme e Rose, a ex-modelo também terminará feliz ao lado de outro amor. De acordo com o Observatório da TV, a personagem de Bárbara Colen vai ficar com Neném (Vladimir Brichta).

Paula, que até então esteve em um triângulo amoroso como Neném e Rose no folhetim, não teve final divulgado até agora. Por isso, não se sabe se a empresária ficará sozinha ou se encontrará alguém antes do desfecho da obra de Mauro Wilson.

Quando acaba Quanto Mais Vida Melhor?

A previsão é que a novela Quanto Mais Vida Melhor seja finalizada no dia 27 de maio de 2022, uma sexta-feira, com reprise do último capítulo no dia seguinte (28). Segundo o Notícias da TV, a próxima nova das 7, Cara e Coragem vai chegar as telinhas no dia 30 de maio, uma segunda-feira.

Escrita por Claudia Souto, responsável por Pega Pega (2017), o folhetim vai se passar no mundo dos dublês e será estrelado por Paolla Oliveira e Marcelo Serrado, além de Taís Araújo, que viverá duas personagens. O começo da novela contará com um assassinato que deixará mistérios a serem resolvidos na trama.

