Próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo: 3 substitutas para O Clone

A próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo ainda não definida oficialmente, mas é possível que em breve a Globo anuncie qual trama irá substituir O Clone. Na web, já rolam alguns burburinhos e sugestões de nomes de folhetins que o público gostaria de ver mais uma vez.

A Favorita pode ser a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo

A Favorita, exibida pela primeira vez em 2008, pode ser a próxima reprise do Vale a Pena Ver De Novo, de acordo com o Notícias da TV.

O folhetim de João Emanuel Carneiro nunca foi reprisado na televisão, apesar de estar disponível para os assinantes do Globoplay. A trama central é a rivalidade entre Flora (Patrícia Pillar) e Donatela (Claudia Raia), que há muitos anos formavam a dupla sertaneja Faísca e Espoleta.

Flora foi condenada a 18 anos de prisão pelo assassinato de Marcelo (Flavio Tolezani), marido de Donatela e depois de deixar a cadeia, quer provar a sua inocência, acusando a ex-parceira de ser a verdadeira autora do crime. Isso porque, na época, a loira se tornou amante do esposo de sua amiga e os dois tiveram uma filha, Lara (Mariana Ximenes).

Para o público, o maior mistério é a indefinição dos papéis de vilã e mocinha – a audiência não sabe quem está falando a verdade e os segredos vão sendo revelados ao longo da trama. A trama fechou com média de 39 pontos no Ibope.

Cheias de Charme

Outra novela que vem sendo pedida pelos internautas nas redes sociais é Cheias de Charme (2012). No entanto, o folhetim já foi reprisado pela emissora em 2016.

A história gira em torno das empregadas domésticas Maria da Penha (Taís Araújo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond). Elas se conhecem na delegacia depois de serem presas por desacato à autoridade. Cansadas da vida que levam, elas lutam pelos seus direitos e decidem formar um grupo musical chamado ‘Empreguetes’.

O folhetim foi um dos maiores sucessos do horário das sete, com média geral de 30 pontos na Grande São Paulo, e nenhuma outra novela da faixa das 19h conseguiu bater essa marca.

Porto dos Milagres

Se a Globo procura uma novela inédita para exibir no Vale a Pena Ver de Novo, pode optar por Porto dos Milagres (2001). O folhetim foi reprisado em 2019 no Canal Viva, mas nunca teve uma segunda exibição no canal aberto.

A novela é uma adaptação das obras Mar Morto e A Descoberta da América Pelos Turcos, de Jorge Amado, e tinha como trama central a vida do pescador Guma (Marcos Palmeira), que representa o povo na luta contra o poder exercido pelo inescrupuloso Félix Guerreiro (Antonio Fagundes) e sua esposa Adma (Cassia Kis).

A trama se passa em Porto dos Milagres, cidade fictícia do Recôncavo Baiano. Centrada na desigualdade social, a novela mostra os privilégios da alta burguesia do local e as dificuldades dos pobres moradores do cais do porto. Há também o romance entre Guma e Lívia (Flávia Alessandra). A novela fechou com média de 44 pontos no Ibope.

