Próxima novela Vale a Pena Ver de Novo em 2022

A Favorita está no ar desde maio e ficará nas telinhas até meados de novembro. Por isso, ainda em 2022, o público verá uma nova atração dando às caras na faixa vespertina da TV Globo. E o que todo mundo quer saber é, afinal, qual será a próxima novela Vale a Pena Ver de Novo? A emissora ainda não confirmou, mas um grande sucesso de Manoel Carlos pode retornar.

Qual é a próxima novela Vale a Pena Ver de Novo?

Mulheres Apaixonadas deve ser a próxima novela Vale a Pena Ver de Novo, de acordo com o Notícias da TV. Em matéria publicada no dia 2 de setembro, o portal afirma que a Globo já bateu o martelo e vai trazer o sucesso de Manoel Carlos de volta para não correr riscos com a audiência.

A partir de novembro, que é a previsão de final de A Favorita e começo de Mulheres Apaixonadas, a programação da Globo sofrerá muitas alterações, por conta da Copa do Mundo no Qatar. De acordo com a apuração, a previsão inicial era de que A Favorita ficasse no ar até 2023, porém, a emissora voltou atrás e revolveu encurtar a reprise. Por isso, ainda segundo o portal, a emissora quer colocar um folhetim certeiro na faixa de horário e garantir que não sofrerá uma grande queda nos números da audiência.

Além deste sucesso, já foram exibidas no Vale a Pena Ver de Novo outras obras de Manoel Carlos, como Por Amor e Laços de Família. Hoje com 89 anos de idade, Manoel Carlos não lança novelas desde 2014, quando escreveu Em Família.

Antes, segundo o Notícias, a Globo considerada trazer Amor à Vida (2013) como próxima novela Vale a Pena Ver de Novo, mas desistiu devido a “enxurrada” de obras de Walcyr Carrasco na emissora atualmente. O autor já aparece na faixa das 14h45 com O Cravo e a Rosa, que depois será substituída por Chocolate com Pimenta, também de Carrasco. Além disso, Walcyr está escrevendo Terra Vermelha, que vai substituir Travessia na faixa das 21h em 2023 e também contará com a exibição de Verdades Secretas 2 na TV aberta, ainda em 2022.

Por isso, a emissora desistiu de Amor à Vida e optou por trazer Mulheres Apaixonadas após o término de A Favorita na faixa. O dia exato em que os folhetins vão trocar de lugar ainda não foi revelado pela emissora.

Sobre o que é Mulheres Apaixonadas

Próxima novela Vale a Pena Ver de Novo, Mulheres apaixonadas trazia o cotidiano de várias personagens femininas no cenário urbano. A protagonista da história era Helena, papel de Christiane Torloni. Ela era diretora de uma escola no Rio de Janeiro e era casada com Téo (Tony Ramos).

O que ela não sabia era que Téo havia tido um filho no passado com a ex-garota de programa Fernanda (Vanessa Gerbelli). O casal então adota o menino, sem que Helena saiba de toda a verdade. Nesta mesma época, um amor de seu passado retorna, César (José Mayer), o que mexe com seus sentimentos.

Nesta mesma escola em que Helena é diretora, duas professoras tem suas histórias exploradas: Raquel (Helena Ranaldi) e Santana (Vera Holtz). A primeira vive um relacionamento abusivo com o marido, o violento Marcos (Dan Stulbach), que tinha um cíume doentio dela. Já Santana, vivia um dilema e precisava controlar a dependência em álcool que destruía sua vida.

Além das tramas protagonistas, Mulheres Apaixonadas conta histórias paralelas, sempre com a mulher em foco e explorando relações familiares. De acordo com o site Memória Globo, a ideia de Manoel Carlos era contar diversas histórias ao mesmo tempo, o que fazia com que a novela parecesse agregar várias minisséries.

