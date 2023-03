Quando termina O Rei do Gado 2023, novela do Vale a Pena Ver de Novo

O Rei do Gado, sucesso de 1996, foi escalada em novembro do ano passado para ganhar uma nova reprise no Vale a Pena Ver de Novo. A história de Bruno Mezenga teve originalmente 209 capítulos, mas as edições especiais costumam ser encurtadas. Nas redes sociais, os noveleiros já especulam qual deve ser a trama que substituíra o folhetim de Benedito Ruy Barbosa.

Quando acaba a reprise de O Rei do Gado?

A versão original de O Rei do Gado foi exibida durante oito meses no horário das 21h, mas a versão no ar no Vale a Pena Ver de Novo deve durar pelo menos até maio de 2023.

Em 2015, quando ganhou a segunda reprise no horário vespertino, a trama de Benedito Ruy Barbosa teve apenas 150 episódios.

O mesmo deve acontecer na edição atual, que também está sofrendo cortes. A Globo ainda não divulgou oficialmente a data em que a novela irá terminar.

O Rei do Gado teve sua estreia antecipada no Vale a Pena Ver de Novo o folhetim A Favorita (2008), novela antecessora, ser encurtada devido aos baixos índices de audiência. A trama foi bastante cortada e ficou no ar por apenas 5 meses.

O folhetim de Benedito Ruy Barbosa, além de ter sido um sucesso estrondoso nos anos 90, também foi escolhido para tentar chamar o público órfão do remake de Pantanal, sucesso de 2022, cuja versão original foi escrita pelo mesmo autor.

Qual a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo?

As novelas escolhidas para o Vale a Pena Ver de Novo são aquelas que foram exibidas no horário das 20h/21h e tiveram bons índices de audiência e repercussão.

A Favorita, por exemplo, foi bem no Globoplay ao ser incluída na plataforma de streaming. Se esse for um dos critérios levado em conta pela emissora, um dos títulos que podem ganhar uma nova exibição na Globo é Salve Jorge (2012).

A trama de Glória Perez foi bastante criticada há dez anos, mas tem um bom desempenho na plataforma de streaming. A novela é o sexto produto mais consumido e fica na frente de produções mais atuais como Mar do Sertão (2022).

Outra novela que está em alta é Uga Uga (2000), que está em 6º lugar no ranking Top 10 Em Alta. A trama também foi um sucesso em sua exibição original e nunca foi reprisada pela Globo. No entanto, foi exibida no horário das 19h e por isso tem poucas chances de ser escalada.

Antes do anúncio da reprise de O Rei do Gado, a imprensa especulou que o sucesso Vale Tudo (1988), que parou o país com o mistério sobre quem matou Odete Roitman, seria reprisado. No entanto, as imagens estão em má qualidade para serem exibidas na televisão aberta atualmente por serem antigas.

Quais as próximas novelas da Globo?

Enquanto não anuncia a sucessora de O Rei do Gado, a Globo já prepara outras tramas inéditas para os horários das 18h e 21.

A partir de março, o público passa a acompanhar Amor Perfeito, nova novela das 18h. A trama será de época e protagonizada por Camila Queiroz, na pele da mocinha Marê, e por Mariana Ximenes, que interpreta a megera Gilda. Escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer, o folhetim mostrará a busca do pequeno Marcelino (Levi Asaf), de oito anos, por Marê, sua mãe, após os dois serem separados desde o nascimento pela vilã.

Em abril, entra no ar a nova novela das 9, Terra e Paixão. De autoria de Walcyr Carrasco, a novela tem Bárbara Reis, Johnny Massaro e Cauã Reymond nos papeis principais. Com temática country, o folhetim mostrará a disputa de dois irmãos pelo amor da mocinha protagonista.

A Globo também exibirá uma versão especial de Todas as Flores, sucesso do Globoplay, no horário das 23h. A data de estreia ainda não foi divulgada.