Uma das primeiras obras do extenso currículo de Glória Perez, Barriga de Aluguel trouxe Cassia Kis e Claudia Abreu em uma história cheia de nuances sobre maternidade. Com uma trama pouco habitual para a época, a primeira ideia da autora para a produção foi rejeitada pela Globo na década de 1980. Anos mais tarde, o folhetim foi aprovado e se tornou um sucesso nas telinhas. Em que ano passou a novela Barriga de Aluguel? Folhetim fez aniversário de 32 anos.

Em que ano passou a novela Barriga de Aluguel na TV Globo

De 20 de agosto de 1990 a 1 de junho de 1991 foi em que ano passou a novela Barriga de Aluguel na TV Globo. O folhetim tinha autoria de Gloria Perez, com colaboração de Leila Miccolis e os nomes de Wolf Maya, Ignácio Coqueiro e Sílvio Francisco. No total, foram exibidos 243 capítulos.

A atração foi ao ar originalmente na faixa das 18h e trazia a história de três personagens centrais, Ana (Cassia Kis), Zeca (Victor Fasano) e Clara (Claudia Abreu). No começo da história, o público acompanhava Ana e Zeca, que tinham um casamento perfeito, mas não conseguiam filhos. Com o sonho de se tornarem pais, ele contratam a jovem Clara, que se torna barriga de aluguel do casal.

No entanto, o que parecia simples, se transforma em uma grande confusão. Moça pobre, que trabalhava como balconista de dia e dançarina a noite, Clara vê na oportunidade uma chance de melhorar de vida. No entanto, sua vida muda da noite para o dia após ser exposta. Ela tentou manter o segredo da gravidez de aluguel escondida, mas tudo é revelado e ela é expulsa de casa e ainda perde o namorado.

Acolhida pela ex-prostituta Yara (Lady Francisco), Clara dá continuidade a sua gravidez. Porém, ao longo da gestação, ela passa a se afeiçoar a criança e ainda se envolve com Zeca, marido de Ana. Quando o bebê nasce, Clara não quer abrir mão da criança e o caso vai parar na justiça, com Ana e Clara brigando pela maternidade do menino, José Carlos.

Segundo o TV História, a Globo recusou a sinopse da novela em meados de 1980, o que fez Gloria Perez migrar para a Manchete, para trabalhar em Carmem (1987 – 1988). Anos depois, a emissora reconsiderou e Perez voltou ao canal, recebendo o sinal verde para começar a escrever Barriga de Aluguel.

Reprises

Em que ano passou a novela Barriga de Aluguel pela primeira vez foi entre 1990 e 1991, mas depois o folhetim foi reexibido mais duas vezes. Primeiro, a nova transmissão da novela de Gloria Perez aconteceu entre julho e novembro de 1993, no Vale a Pena Ver de Novo, contando com uma versão reduzida de seus mais de 200 capítulos.

Décadas mais tarde, o folhetim voltou para as telinhas, mas desta vez no canal Viva. A atração ficou no ar de dezembro de 2011 a novembro de 2012.

Relembre a abertura da novela:

Morte do ator que viveu bebê José Carlos da novela

Bruno Moreira tinha apenas alguns meses de vida em que ano passou a novela Barriga de Aluguel na TV Globo. Ele interpretou José Carlos, o bebê que é disputado no tribunal pelas personagens de Cassia Kis e Claudia Abreu. Em 2022, uma triste notícia tomou conta dos fãs da novela, a do falecimento de Bruno, que foi morto durante um assalto.

Depois de Barriga de Aluguel, Bruno nunca mais voltou às telinhas e nos dias de hoje, aos 31 anos de idade, trabalhava como motorista de aplicativo. Ele foi assassinado em junho de 2022. Imagens de segurança divulgadas na época, mostraram que Bruno foi abordado por dois homens em uma moto no dia 22 de junho, na Marechal Hermes, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Bruno Moreira não reagiu ao assalto, mesmo assim foi baleado pelos assaltantes e não resistiu. Agora em agosto de 2022, após dois meses de investigação, agentes da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro revelaram para a imprensa que identificaram um dos suspeitos do crime, mas ele permanece foragido.

A autora de Barriga de Aluguel, Gloria Perez, entre outros famosos, como os atores Humberto Martins, que atuou na novela, Duda Nagle e Cristiana Oliveira, lamentaram o ocorrido nas redes sociais.

