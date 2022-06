Veja quais são as próximas novelas do Viva; na imagem, Carla Marins, Thaís de Campos e Myrian Rios em Bambolê (1987) - Foto: Rede Globo

Pelo menos três tramas estão definidas como as próximas novelas do Viva

Próximas novelas do Viva em julho: veja as mudanças no canal

O Viva, canal fechado que reprisa novelas antigas da Globo, terá novidades ainda neste ano e entre elas está Caminho das Índias, exibida originalmente em 2009. Abaixo, veja a programação completa das próximas novelas do Viva de julho a dezembro de 2022.

Caminho das Índias substitui Páginas da Vida em julho

Entre as próximas novelas do Viva está Caminho das Índias (2009), que já foi confirmada pelo canal como a substituta de Páginas da Vida. A trama entra no ar a partir de 18 de julho, na mesma faixa de horário da história escrita por Manoel Carlos.

O folhetim de Gloria Perez venceu o Emmy Internacional de 2009 na categoria Melhor Novela. O público acompanha a saga de Maya (Juliana Paes), uma jovem de uma tradicional família da casta dos comerciantes, e de Bahuan (Márcio Garcia), um “intocável”, vindo de uma casta impura. Eles se apaixonam quando a mocinha está prestes a celebrar seu casamento arranjado com Raj (Rodrigo Lombardi).

Coração de Estudante substitui O Beijo do Vampiro e está entre as próximas novelas do Viva

A novela que substituirá O Beijo do Vampiro será Coração de Estudante (2002), de acordo com o Notícias da TV. A reprise entra no ar em outubro, mas ainda não foi confirmada oficialmente pelo Viva.

O folhetim que está entre as próximas novelas do Viva gira em torno de Edu (Fábio Assunção), um professor de biologia que se muda ara a cidade de Nova Aliança, em Minas Gerais, com o filho Lipe (Pedro Malta). Ele está noivo de Amelinha (Adriana Esteves), filha de um rico fazendeiro chamado João Mourão (Cláudio Marzo). Ao longo da trama, ele compra uma briga com o sogro – Edu é um grande defensor da natureza e das leis de proteção ambiental, e não concorda com as atitudes do empresário. Ele também se apaixona por Clara (Helena Rinaldi).

Bambolê substitui Pão-Pão, Beijo-Beijo e está entre as próximas novelas do Viva

Pão-Pão, Beijo-Beijo também já tem substituta. De acordo com informações do jornal O Globo, a trama será sucedida por Bambolê (1987) em novembro.

Bambolê foi inspirada no romance Chama e Cinzas, de Carolina Nabuco, e tem como pano de fundo o glamour do Rio de Janeiro no final dos anos 1950. O personagem central é Álvaro Galhardo (Cláudio Marzo), que acredita que a sociedade é hipócrita com seus valores e costumes. Pai de três filhas, Ana (Myrian Rios), Yolanda (Thaís de Campos) e Cristina (Carla Marins), tem uma ótima relação com as meninas.

Ele entra em conflito com Fausta (Joana Fomm), sua cunhada, que discorda do jeito que o homem cria as filhas. A relação entre eles piora quando o protagonista começa a se envolver com Marta (Susana Vieira).

A novela foi escrita por Daniel Más e foi ao ar entre setembro de 1987 e março de 1988.

Agora que você já sabe quais são as próxiams novelas do Viva, veja também: 12 atores da novela Bambolê que já morreram