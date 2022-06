12 atores da novela Bambolê que já morreram

Muitos atores da novela Bambolê que já morreram são lembrados até hoje pelo público. O folhetim foi ao ar pela primeira vez em 1987 e deve ganhar uma reprise no Viva em novembro, de acordo com informações do jornal O Globo. Enquanto a novela não estreia, veja quem do elenco já não está mais entre nós.

Cláudio Marzo, o Álvaro – Atores da novela Bambolê que já morreram

Cláudio Marzo interpretou o protagonista Álvaro Galhardo em Bambolê. O ator faleceu em março de 2015, aos 74 anos, em decorrência de um enfisema pulmonar. O artista já estava com a saúde abalada e havia sido internado diversas vezes nos últimos dois anos de vida. A última internação foi devido a uma pneumonia.

Seus últimos trabalhos na televisão foram no seriado Guerra e Paz (2008) e na novela Desejo Proibido (2007). O ator ficou bastante conhecido por interpretar José Leôncio e o Velho do Rio em Pantanal (1990) na TV Manchete.

Herval Rossano, o Heitor

Em Bambolê, Herval Rossano interpretou o funcionário público Heitor, um homem acomodado e sem ambições. Casado com Marta (Susana Vieira), não se dá bem com o primeiro filho de sua mulher, Tavinho (Felipe Fonseca), fruto de outra relação.

O ator faleceu em maio de 2007, aos 72 anos, quando seu coração sofreu uma falência. Ele já convivia com doenças cardíacas há muitos anos.

Jacira Sampaio, a Edite – Atores da novela Bambolê que já morreram

Edite foi interpretada pela atriz Jacira Sampaio, falecida em setembro de 1998. Ela teve um ataque do coração, aos 76 anos, e não resistiu.

Sua personagem em Bambolê era empregada na casa de Álvaro (Cláudio Marzo). Apesar do mau humor, era muito querida por todos e cuidava da família do patrão como se fosse sua.

Mila Moreira, a Mumu

Mila Moreira morreu recentemente, em dezembro de 2021, aos 75 anos. A atriz e modelo sofreu uma parada cardíaca proveniente de uma gastroenterite.

Sua personagem na novela era Mumu, uma mulher rica e grã-fina da elite. Ao longo da novela, a amiga de Fausta (Joana Fomm) tenta se relacionar com Álvaro (Cláudio Marzo).

Riva Nimitz, a Tia Júlia – Atores da novela Bambolê que já morreram

Riva Nimitz está entre os atores da novela Bambolê que já morreram. A famosa interpretou a Tia Júlia, que mora com a sobrinha Marta (Susana Vieira) e está sempre ajudando a moça com suas dificuldades. Também é querida pelos sobrinhos Murilo (Maurício Mattar) e Tavinho (Felipe Fonseca).

Nimitz faceleu em outubro de 1993, aos 56 anos. A sua partida precoce aconteceu após a atriz sofrer uma insuficiência cardíaca.

Rubens de Falco, o Barreto

O personagem de Rubens de Falco na novela Bambolê era Barreto. É sócio de Fausta (Joana Fomm) e melhor amigo de Álvaro (Cláudio Marzo) – ao longo da trama, ele começa a se interessar pela filha mais velha do amigo, Ana (Myrian Rios).

O ator faleceu em fevereiro de 2008, vítima de um ataque cardíaco, decorrente de uma embolia, aos 76 anos.

Sandra Bréa, a Glória – Atores da novela Bambolê que já morreram

Sandra Bréa está na lista dos os atores da novela Bambolê que já morreram. A atriz faleceu em maio de 2000, precocemente aos 48 anos, após ser diagnosticada com câncer de pulmão. Ela até havia se submetido a uma cirurgia, mas logo descobriu uma metástase e recusou o tratamento com quimioterapia. Ela também era portadora do vírus HIV.

No folhetim, Glória era uma vedete, mulher muito segura de si. Apesar de saber que era hora de abandonar o palco, não conseguia largar a profissão.

Rodolfo Bottino, o Evaristo

Rodolfo Bottino faleceu em dezembro de 2011, aos 52 anos, vítima de embolia pulmonar ocorrida durante um exame de ressonância magnética.

Na novela, Evaristo era um jovem advogado, sendo o protegido de Fausta (Joana Fomm) e Barreto (Rubens de Falco). Ao longo da trama, ele se encanta por uma das sobrinhas da mulher, Ana (Myrian Rios), mas ela está apaixonada pelo tenente Luiz Fernando (Paulo Castelli).

Henrique César, o Almirante Osório – Atores da novela Bambolê que já morreram

Henrique César está entre os atores da novela Bambolê que já morreram. Ele nos deixou em janeiro de 2018, aos 84 anos, vítima de um câncer de estômago.

Ele interpretou o Almirante Osório, marido de Carmem (Norma Blum) e pai de Luiz Fernando (Paulo Castelli) e Amália (Denise Fraga), um homem conservador e autoritário.

Guido Brunini, o Júlio

Guido Brunini interpretou Júlio em Bambolê e essa foi a sua única novela. Ele faleceu em fevereiro de 1995, aos 31 anos, em decorrência de complicações causadas pelo vírus HIV.

Júlio era o namorado de Mara (Carla Daniel) e amigo das meninas Galhardo: Ana (Myrian Rios), Yolanda (Thaís de Campos) e Cristina (Carla Marins).

Germano Filho, o Manuel – Atores da novela Bambolê que já morreram

Germano Filho morreu em abril de 1998, aos 65 anos, após ter uma insuficiência respiratória.

Na novela, ele interpretou Manuel, dono de uma quitanda onde Murilo (Maurício Mattar) vai trabalhar quando se muda para Ipanema. O personagem era quem sabia de tudo o que acontecia nas redondezas.

Guilherme Corrêa, o Antônio – Atores da novela Bambolê que já morreram

Guilherme Corrêa completa a lista dos atores da novela Bambolê que já morreram. Ele faleceu em fevereiro de 2006, aos 75 anos, após sofrer um ataque cardíaco.

Antônio era Pai de Mara (Carla Daniel) e porteiro do prédio para o qual Marta (Susana Vieira) se muda em Ipanema. É mais um personagem daqueles que sabe tudo sobre a vida de todo mundo.

