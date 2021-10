Resumo da novela Gênesis: capítulos de 25 a 29 de outubro

José se tornou governador do Egito, mas a história do rapaz não para por aí, ainda tem muita emoção e reviravolta nesta trama para entreter o público. Confira o que vai acontecer no folhetim bíblico com o resumo da novela Gênesis de 25 a 29 de outubro de 2021.

Resumo da novela Gênesis

Capítulo 200 – segunda-feira, dia 25 de outubro: Judá notará a presença de Rúben. Sheshi se surpreenderá ao reencontrar seu filho. Israel sofrerá com a falta do filho. José se decepcionará com Adurrá, que será ameaçado pelo faraó.

Capítulo 201 – terça-feira, dia 26 de outubro – No resumo da semana da novela Gênesis: Teruel fugirá do palácio. Adurrá vai entrar em um rio cheio de crocodilos. Abumani ameaçará Teruel.

Capítulo 202 – quarta-feira, dia 27 de outubro: Kaires terá dois encontros inesperados na cidade. Sheshi implorará pelo perdão de Kamesha. José terá um impasse com Asenate. Neferíades tentará sobreviver nas ruas. José receberá uma notícia emocionante, segundo o resumo da novela Gênesis.

Capítulo 203 – quinta-feira, dia 28 de outubro: Sheshi se despedirá do filho. Adurrá será perseguido. Merianat provocará Kamesha, enquanto ela terá uma grande surpresa. Judá terá um impasse com Er.

Capítulo 204 – sexta-feira, dia 29 de outubro – No resumo de sexta da novela Gênesis: Herit terá uma triste surpresa. Judá sofrerá muito com a atitude tomada. Asenate dará uma boa notícia para José. O clima pesará entre Judá e Onã. Hira anunciará uma tragédia.

*Resumo cedido pela emissora e pode sofrer alteração sem aviso prévio.

Programação

O folhetim baseado no primeiro livro da Bíblia é exibido de segunda a sábado na faixa das 21h, depois do Jornal da Record. Durante a semana o público acompanha os capítulos inéditos da trama, já no sábado os melhores momentos de Gênesis são revisitados. As edições especiais do fim de semana reúnem os acontecimentos mais importantes dos últimos capítulos em um resumo da novela Gênesis.

Qual novela vai substituir Gênesis?

Depois que a sétima e última fase da novela, focada em José do Egito, for finalizada, os fãs das obras bíblicas da Record TV vão assistir novamente duas produções do canal, Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida. As reprises serão exibidas depois de Gênesis por conta da ordem cronológica da história, já que a trama de Moisés, tema de Os Dez Mandamentos, acontece depois da história do filho de Jacó no Egito.

Depois das reprises, que serão exibidas de forma reduzida, a Record TV começará a transmitir a inédita Reis, baseada em alguns livros da Bíblia do Antigo Testamento, como Salmos, Crônicas, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, entre outros.

Relacionado – Adurrá morre? Vizir vai parar em rio com crocodilos