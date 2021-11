Nova novela das 9: quem é quem no elenco de Um Lugar ao Sol

A partir do dia 8 de novembro de 2021, próxima segunda-feira, o público vai conhecer uma nova leva de personagens com Um Lugar ao Sol, folhetim de Lícia Manzo que vai substituir Império no horário nobre da TV Globo. A nova novela das 9 vai contar a história de irmãos gêmeos separados na infância e promete muita emoção e reviravolta. Saiba quem é quem na trama:

Quem é quem no elenco da novela novela das 9 – Vilã

Longe das novelas desde 2018, em que viveu Isabel em Espelho da Vida, faz tempo desde que Alinne Moraes interpretou uma vilã nas telinhas. Mais de uma década se passou desde que ela foi Silvia em Duas Caras, agora chegou a vez de colocar mais uma personagem nada certinha em seu currículo: Bárbara. Filha de Santiago (José de Abreu), ela é irmã mais nova de Rebeca (Andrea Beltrão) e namora Renato (Cauã Reymond).

Cauã Reymond tem dois papéis na nova novela das 9

Protagonista, um dos papéis de Reymond na novela é de Christian. O rapaz cresceu em um orfanato e passou muitos anos procurando pelo gêmeo, adotado por uma família rica. Depois de um crime que tira a vida de Renato, ele passa a usar a identidade do irmão.

Renato foi adotado por uma família rica quando criança e separado do irmão, mas não sabe disso. No primeiro capítulo da nova novela das 9 ele vai descobrir tudo pela boca do pai.

Andreia Horta na nova novela das 9

A atriz, que atualmente aparece na faixa das 9 como Maria Clara em Império, será Lara no folhetim de Lícia Manzo, a mocinha da novela. Neta de Noca (Marieta Severo), a moça é formada em gastronomia e vira interesse amoroso de Christian.

Andrea Beltrão

Filha mais velha de Santiago, a personagem é irmã de Bárbara. Ela foi descoberta pela olheiro de uma agência de modelos na juventude e logo saiu de casa para trabalhar no mundo da moda.

Juan Paiva

Ravi cresceu no mesmo orfanato que Christian, os dois se tornaram amigos próximos e companheiros de todas as horas. Ele continua ao lado de Christian mesmo quando o rapaz resolve assumir a identidade do irmão.

Gabriel Leone

Leone vive Felipe no folhetim, ele é formado em psicologia e tem uma grande apreço pela música. Ao longo da trama ele vai se envolver com Rebeca, que é casada.

José de Abreu

Santiago é pai de Rebeca (Andrea Beltrão), Nicole (Ana Baird) e Bárbara (Alinne Moraes). O personagem da nova novela das 9 é um empresário que saiu de casa quando as filhas eram pequenas, motivo pela qual ele se sente culpado e por isso resolveu mimá-las ao máximo.

Marieta Severo na nova novela das 9

Com um visual totalmente novo e completamente grisalho, a veterana vive a Vó Noca no novo folhetim da TV Globo. Ela é uma típica dona de casa e é avó da mocinha Lara.

Otávio Muller

O ator aparecerá na novela no núcleo da vilã Bárbara. Casado com uma das irmãs da personagem de Moraes, ele será cunhado da moça.

Mariana Lima

A personagem Ilana também será uma ex-modelo, ela é casada com Breno (Marco Ricca), amiga de Rebeca e no momento é dona de uma produtora.

Pathy Dejesus na nova novela das 9

A personagem vivida pela atriz se chama Ruth. A mulher é engenheira e tem muita coisa para esconder: além de ser amante de Túlio (Daniel Dantas), é cúmplice no esquema de desvio de dinheiro na rede de supermercados de Santiago.

Fernanda de Freitas

Fernanda vive Erica, uma personal trainer bastante responsável que começa um relacionamento com Santiago quando passa a tê-lo como cliente. Ela é mãe de um menino, Luan (Miguel Schmid), e enfrenta a rejeição das enteadas.

Daniel Dantas

O personagem de Dantas será casado com Receba (Andrea Beltrão) e se chamará Túlio. Cunhado de Bárbara e genro de Santiago, ele aparecerá bastante no núcleo da vilã.

Regina Braga

A veterana será uma terapeuta na nova novela das 9. Ela é mãe de Júlia (Denise Fraga) e avó de Felipe (Gabriel Leone). A última novela da atriz foi A Lei do Amor, no ar de 2016 a 2017.

Marco Ricca

O personagem de Ricca será Breno. Casado com Ilana (Mariana Lima), ele vive um casamento em crise na nova novela das 9. O papel mais recente do ator em uma novela foi Elias em Órfãos da Terra.

