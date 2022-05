Qual a novela mais assistida da Globo nos últimos 10 anos? Veja ranking

A década de 2010 foi marcada por algumas das tramas mais famosas entre os noveleiros. Muitas delas ultrapassaram a média de 35 pontos de audiência e são lembradas até hoje por personagens marcantes como Crô (Marcelo Serrado), de Fina Estampa, e Carminha (Adriana Esteves), de Avenida Brasil. Afinal, qual a novela mais assistida da Globo?

Qual a novela mais assistida da Globo?

A novela mais assistida da Globo da última década foi Fina Estampa, exibida entre agosto de 2011 e março de 2012, no horário das 21h. O folhetim escrito por Aguinaldo Silva obteve média de 39.04 pontos no Ibope.

A história de Fina Estampa gira em torno de duas mulheres muito diferentes entre si, Griselda (Lilia Cabral) e Tereza Cristina (Christiane Torloni).

Griselda trabalha como faz-tudo, após a morte de seu marido Pereirinha (José Mayer), para conseguir sustentar os três filhos do casal Quinzé (Malvino Salvador), Antenor (Caio Castro) e Amália (Sophie Charlotte). Ganhou o apelido de Pereirão, em homenagem ao falecido esposo, e por ser a faz-tudo mais conhecida da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Enquanto isso, parte da elite da capital fluminense, Tereza Cristina é o oposto de Griselda. Ela é casada com o chef de cozinha Renê Velmont (Dalton Vigh) com quem tem dois filhos, Patrícia (Adriana Birolli) e Renê Junior (David Lucas). A socialite tem um mordomo, Crô, seu fiel escudeiro.

A história dá uma virada quando Griselda ganha sozinha na loteria um prêmio de mais de 30 milhões de reais. Ela compra uma casa no mesmo condomínio de Tereza Cristina e abre uma escola de faz-tudo. Ao longo da trama, o marido da socialite se separa dela e passa a se envolver com Pereirão.

Tereza Cristina guarda segredos de seu passado. Para mantê-los escondidos, a socialite comete alguns crimes ao longo da novela. Ela mata Marcela (Suzana Pires) quando a jornalista descobre os seus podres.

Novelas com maior audiência desde 2010

A segunda novela com maior audiência da última década foi Avenida Brasil, com 38.71 pontos. Sucesso de público e repercussão, é muito lembrada pela vilã Carminha, interpretada por Adriana Esteves. Rita (Débora Falabella), que foi muito maltratada pela madrasta na infância, volta para se vingar dela quando já está adulta. O folhetim foi escrito por João Emanuel Carneiro e foi exibido entre março e outubro de 2012.

O terceiro lugar fica com O Outro Lado do Paraíso, de Walcyr Carrasco. Exibida entre outubro de 2017 e maio de 2018, foi protagonizada por Bianca Bin, Sergio Guinzé e Thiago Fragoso, e fechou com média de 38.23 pontos.

Quem fecha o top 5 são as novelas A Dona do Pedaço (2019) e Insensato Coração (2011), com 35.90 e 35.78 pontos, respectivamente.

1º lugar – Fina Estampa: 39.04 pontos

2º lugar – Avenida Brasil: 38.71 pontos

3º lugar – O Outro Lado do Paraíso: 38.23 pontos

4º lugar – A Dona do Pedaço: 35.90 pontos

5º lugar – Insensato Coração: 35.78 pontos

6º lugar – A Força do Querer: 35.66 pontos

7º lugar – Amor à Vida: 35.51 pontos

8º lugar – Passione: 35.13 pontos

9º lugar – Salve Jorge: 33.97 pontos

10º lugar – Segundo Sol: 33.36 pontos

