Vale a Pena Ver de Novo horário: que horas começa A Favorita e O clone

O horário do Vale a Pena Ver de Novo está com algumas alterações esta semana, por conta da estreia de A Favorita enquanto O Clone ainda está no ar. No entanto, o cronograma do canal voltará ao normal em breve e a rivalidade de Donatela e Flora se firmará de vez na programação vespertina da TV Globo.

Qual o horário do Vale a Pena ver de Novo?

O horário do Vale a Pena Ver de Novo começa às 17h05, depois da Sessão da Tarde da semana. A transmissão das reprises da faixa costumam acabar por volta das 18h25, segundo a programação oficial da TV Globo. A exibição acontece sempre de segunda a sexta-feira e eventualmente pode sofrer alterações, caso a emissora esteja com alguma partida de futebol marcada.

Nesta semana de 16 a 20 de maio de 2022, há uma separação no horário do Vale a Pena Ver de Novo. Das 17h05 às 17h35, o público assiste A Favorita, enquanto das 17h35 às 18h25, a exibição é de O Clone. Essa dinâmica de dobradinha irá acabar ainda esta semana, em que serão mostrados os últimos capítulos da trama de Gloria Perez.

A partir do dia 23 de maio, o horário de A Favorita passa a ser das 17h05 às 18h25. Com as alterações realizadas na grade da emissora em 2021, após o cancelamento de Malhação, a Globo mudou algumas dinâmicas da casa. Ao estrear uma nova faixa para reprises com a reestreia de O Cravo e a Rosa, depois do Jornal Hoje, o canal definiu que às 14h45 são reprisadas as atrações das 18h e 19h, e assim o Vale a Pena Ver de Novo passou a abrigar apenas obras do horário nobre.

A Favorita – começa às 17h05 (horário de Brasília)

O Clone – começa às 17h35 (horário de Brasília)

Como assistir de graça online

Se não tem disponibilidade para assistir A Favorita por meio de uma televisão, você ainda pode acompanhar tudo de graça e ao vivo pelo seu celular, um computador ou tablet. A única coisa que precisará fazer é criar um cadastro na plataforma streaming da emissora, a Globoplay.

Assim, com seu login e senha nas mãos, quando a novela começar no Vale a Pena Ver de Novo, tudo o que você vai precisar é acessar a aba “Agora na TV” da plataforma e pronto. Por lá, você pode assistir a programação ao vivo do canal sem pagar nada por isso.

Caso perca o capítulo, você consegue assistir trechos do episódio na Globoplay gratuitamente. No entanto, a cada novo vídeo, você precisará assistir propagandas. Caso queira assistir os capítulos na íntegra e sem nenhuma propaganda, a qualquer hora ou lugar, é necessário ser assinante do streaming.

Quantos capítulos tem a novela A Favorita?

Em sua exibição original, A Favorita totalizou 197 capítulos. A novela ficou no ar de 2 de junho de 2008 a 16 de janeiro de 2009 as 21h. Na faixa de horário do Vale a Pena Ver de Novo, a quantidade de episódios pode ser diferente.

Por se tratar de uma reprise, a emissora costuma realizar nova edição, que tem chances de contar com diversos cortes ao longo da trama. Isso pode acontecer por conta do tempo disponível na programação, como também uma resposta ao comportamento da audiência, dependendo dos resultados serem negativos ou positivos. Além disso, o horário do Vale a Pena Ver de Novo acontece apenas de segunda a sexta, enquanto as novelas inéditas da Globo são exibidas até os sábados.

Com a reexibição de O Clone, a Globo fez uma edição cheia de “tesouradas” no horário do Vale a Pena Ver de Novo. Vários momentos da trama foram deixados de lado, por isso o tempo da novela nas telinhas foi encurtado. Em alguns dias de transmissão, mais de dois capítulos eram compilados em um só com a nova reedição.

No catálogo da Globoplay, são disponibilizados para os assinantes os capítulos em sua versão original, assim como a nova edição exibida no horário do Vale a Pena Ver de Novo.

