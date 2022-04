Qual a praia de Mulheres de Areia? Novela foi gravada no litoral de SP

Mulheres de Areia foi uma novela de grande sucesso na década de 70. Exibida originalmente pela TV Tupi, ganhou um remake vinte anos depois produzido pela Globo. Uma das dúvidas dos espectadores que lembram da novela até hoje é sobre qual a praia em que Mulheres de Areia foi gravada.

Qual a praia de Mulheres de Areia?

A trama originalMulheres de Areia, de 1973, foi gravada na Praia do Sonho, no município de Itanhaém, São Paulo. A cidade faz parte da baixada santista e hoje é habitada por 100 mil pessoas.

As gravações do folhetim de 70 da TV Tupi ficaram marcadas na memória dos habitantes – até hoje, há uma estátua no local em homenagem à novela de Ivani Ribeiro. O enredo da versão original gira em torno da pequena cidade: o protagonista Marcos Assunção (Carlos Zara), um homem rico, chega ao município. Ruth (Eva Wilma) se apaixona pelo rapaz, mas ele acaba se casando com a irmã gêmea dela, Raquel (Eva Wilma), que só quer saber do dinheiro do marido.

Quem ajuda Ruth a conquistar o coração de seu amado é Tonho da Lua (Gianfrancesco Guarnieri), famoso por esculpir mulheres nas areias da praia. Havia também outro núcleo no folhetim, que se passava na cidade de São Paulo.

Vinte anos depois, em 1993, a Globo produziu o remake do folhetim, desta vez com Glória Pires nos papéis de Ruth e Raquel. A novela foi adaptada pela própria autora, – desta vez, as cenas externas gravadas na cidade cenográfica de Jacarepaguá, na Zona Oeste; em Angra dos Reis, na Costa Verde; e em Tarituba, no litoral sul fluminense, de acordo com informações do Memória Globo. Na nova versão, a história se passa na cidade fictícia de Pontal D’Areia, no litoral fluminense.

Onde assistir a novela em 2022?

A segunda versão de Mulheres de Areia, produzida pela Globo em 1993, está disponível para os assinantes do Globoplay. Para ter acesso aos episódios, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma de streaming. Depois, é só procurar pelo nome do folhetim no campo de busca ou na aba ‘novelas’.

Mulheres de Areia ficou marcada pela história das irmãs Ruth e Raquel. Como em toda boa história de gêmeas, uma era bondosa, enquanto a outra era má.

Mesmo depois de fisgar o amado de sua irmã, Raquel continua tendo um caso às escondidas com seu namorado Wanderlei (Paulo Betti), tão mau-caráter como ela. Ao longo da trama, Raquel é dada como morta e Ruth assume o seu lugar para ficar com Marcos. No entanto, a vilã está viva e volta para se vingar da irmã.

