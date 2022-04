Filha da Gloria Pires na novela Pantanal? Atrizes foram parentes na ficção

Mãe de três mulheres, nenhum filha da Gloria Pires está na novela Pantanal, mas o elenco conta com uma jovem atriz que já viveu uma herdeira da famosa nas telinhas: Julia Dalavia. Intérprete de Guta, Dalavia foi filha da atriz na ficção entre 2017 e 2018, mas não tem parentesco na vida real.

Julia Dalavia é filha da Gloria Pires na novela Pantanal

Julia Dalavia da novela Pantanal não é filha da atriz Gloria Pires. As duas já trabalharam juntas na novela O Outro lado do Paraíso e a jovem ganhou comparações com a aparência de Antônia Morais, filha de Pires com o músico Orlando Morais, mas não há nenhum DNA em comum entre as famosas.

Na trama da novela do O Outro lado do Paraíso, Gloria interpretou Elizabeth, esposa de Henrique, que desaparece e volta com uma nova identidade, Duda. Já Dalavia foi Adriana. A moça se tornou advogada e sofria desde a infância ao acreditar que a mãe estava morta.

Na vida real, Julia Dalavia da novela Pantanal é filha de Márcia Dalavia e o advogado Fernando Dalavia. Em entrevista para a revista Quem, em 2014, a atriz contou que a mãe é uma de suas maiores conselheiras e tem uma personalidade tranquila. Já o pai é um pouquinho ciumenta quando vê a filha em cenas de romance nas telinhas e no cinema.

Em 2016, quando viveu uma relação complicada de pai e filha na novela Velho Chico, em que sua personagem foi proibido de namorar e chegou a ser internada para ficar longe do amado, Julia contou para o Gshow que sua relação com os pais verdadeiros é bem diferente, pois eles são bastante liberais e a apoiam em tudo. “Eles só me instruem, me incentivam com o que é certo, mas eles nunca fariam isso comigo, graças a Deus”, disse.

Quem são os filhos de Gloria Pires

Gloria Pires é mãe de quatro filhos no total, três mulheres e um homem. A herdeira mais velha da atriz é Cleo Pires (39), fruto do relacionamento da atriz com o cantor Fábio Júnior. Vale lembrar que Gloria não é mãe de Fiuk, o rapaz é meio-irmão de Cleo apenas por parte do pai.

A segunda filha de Gloria Pires é a atriz Antônia Morais (29), comparada com a atriz de Pantanal. A terceira filha é Ana Morais de 21 anos de idade. O caçula da atriz é Bento Morais, de 17 anos. O jovem chegará a maioridade em outubro de 2022.

Antônia, Ana e Bento são filhos da atriz com o músico Orlando Morais, atual marido de Gloria.

Guta é filha de quem em Pantanal?

Na novela Pantanal, a personagem da atriz Julia Dalavia é filha de Tenório e Maria Bruaca, interpretados pelos atores Murilo Benício e Isabel Teixeira. Guta é uma jovem independente, bastante desbocada e moderna que não fica quieta quando é contrariada.

Ao longo da novela, Guta tem um romance com Marcelo, seu meio-irmão. Porém, o polêmica chega ao fim quando é revelado que apenas Guta é filha de Tenório na novela Pantanal. Zuleika, segunda esposa de Tenório, revela que Marcelo é fruto de outro romance da personagem e que por isso pode ser feliz ao lado de Guta.

Os dois se casam em uma cerimônia tripla, ao lado de José Leôncio e Filó e Tadeu e Zefa, e tem um filho juntos.

Conheça a trama da personagem na novela:

