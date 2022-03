Qual canal vai passar o jogo do Vasco x Flamengo hoje no Carioca?

Qual canal vai passar o jogo do Vasco x Flamengo hoje? A semifinal do Campeonato Carioca não será transmitida na TV nesta quarta-feira, 16 de março de 2022, passando apenas no pay-per-view ao vivo a partir das 20h. Confira como assistir e todas as informações sobre a programação do clássico.

A partida entre Vasco e Flamengo não terá transmissão na TV, mas vai passar no pay-per-view Cariocão Play, a partir das 20 horas (Horário de Brasília) nesta quarta-feira, 16 de março de 2022.

Válido pelo primeiro confronto da semifinal do Campeonato Carioca, as equipes chegaram até aqui após terminarem entre os quatro primeiros na Taça Guanabara, a primeira fase.

O Flamengo tem a vantagem de jogar a segunda mão em casa já que garantiu uma melhor colocação. Além disso, também tem a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols.

O vencedor do duelo vai enfrentar Botafogo ou Fluminense na final do Campeonato Carioca em 2022, também em partidas de ida e volta.

Relembre como foi o último jogo entre Vasco e Flamengo.

O jogo do Vasco e Flamengo hoje vai passar apenas no streaming e pay-per-view, ou seja, serviços pagos pelo próprio torcedor, a partir das 8 horas da noite, pelo horário de Brasília.

O Cariocão Play (www.cariocaoplay.com.br) é o principal modo de acompanhar ao vivo todos os jogos do torneio estadual. Pelos valores de R$ 27,90 e R$49,90, todos os confrontos da temporada estão disponíveis, desde a primeira fase até a grande final da Taça Rio.

É importante ressaltar que a FERJ disponibiliza para as operadoras de TV por assinatura Net, SKY e Vivo as transmissões dos jogos.

Por outro lado, as plataformas de ambos os times, Vasco TV e FlaTV+ (www.flatvmais.com.br) também vão disponibilizar transmissões ao vivo para cada um dos torcedores que são assinantes.

