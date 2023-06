Vasco x Flamengo vai passar em qual canal hoje? Horário e escalação – 05/06

Alerta de clássico! Nesta segunda-feira, 05 de junho, as equipes de Vasco x Flamengo protagonizam o Clássico dos Milhões pela nona rodada do Brasileirão às 20h, horário de Brasília, no Estádio do Maracanã. O duelo será transmitido ao vivo na televisão e internet.

Enquanto o Flamengo briga pela parte de cima da tabela o Vasco busca escapar da zona de rebaixamento. No meio da semana, o Rubro-Negros se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil.

Onde vai passar jogo do Vasco x Flamengo hoje

A partida entre Vasco x Flamengo será transmitida no Premiere e GloboPlay nesta segunda-feira. Nenhum canal da TV aberta vai exibir o Clássico dos Milhões.

O pay-per-view está disponível por valor extra nas operadoras de televisão por assinatura. Entre em contato com o seu operador ou acesse o site (www.premiere.globo.com) e adquira o melhor pacote.

O GloboPlay, serviço de streaming, retransmite as imagens do Premiere para assinantes.

Horário: 20h, oito da noite

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Como foi o último clássico entre os dois?

O último duelo entre Vasco e Flamengo aconteceu em 19 de março de 2023, na atual temporada, pela partida de volta na semifinal do Campeonato Carioca. Por 3 x 1, o Flamengo faturou a vitória e a classificação para a final.

No Maracanã, o Rubro-Negro venceu a partida com gols de Pedro, dois, e Ayrton Lucas, enquanto Manuel Capasso descontou. Com a vitória, o Flamengo seguiu para a grande final do Campeonato Carioca, mas perdeu para o Fluminense na segunda partida.

Confira os melhores lances do último clássico entre Vasco e Flamengo.



Escalações de Vasco e Flamengo

Em clássico importante nesta segunda-feira, os treinadores de Vasco e Flamengo vão escalar os principais jogadores para entrarem em campo.

Para o Flamengo, Marinho está afastado e não pode jogar. Já o Vasco os jogadores Andrey Santos e Marlon estão com a Seleção Sub-20 enquanto De Lucca e GB estão fora.

Vasco: Léo Jardim; Pumita Rodriguez, Capasso, Léo Pelé, Lucas Piton; Barros, Jair, Carabajal; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul (Técnico Maurício Barbieri).

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz, Ayrton Lucas; Everton Ribeiro, Thiago Maia, Gerson; Arrascaeta, Gabigol e Pedro (Técnico: Jorge Sampaoli).

Saiba quais títulos o Flamengo não tem?

Arbitragem do clássico

O árbitro Braulio da Silva Machado vai apitar o jogo do Vasco x Flamengo nesta segunda-feira, no Maracanã, pela nona rodada do Brasileirão. O profissional vai trabalhar em duelos dos dois times pela primeira vez na temporada.

Os auxiliares escalados foram Alex dos Santos, Thiaggo Americano Labes e o quarto árbitro Alex Gomes Stefano de acordo com a lista da CBF. No VAR, árbitro de vídeo, Daiane Caroline Muniz dos Santos será a profissional que analisa cada um dos lances do clássico como possíveis pênaltis, cartões vermelhos e faltas.

Como chegar no Maracanã?

Vai assistir ao jogo entre Vasco x Flamengo nesta segunda-feira no Maracanã? Acompanhe as dicas do portal DCI para chegar até o estádio na cidade do Rio de Janeiro.

O Maracanã é o estádio mais antigo do Brasil, além de ser o maior. Com a capacidade de 78 mil torcedores, o Maracanã está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Maracanã, na zona norte.

As estações mais próximas ao Maracanã são a São Cristóvão, verde, e Maracanã, verde. Quem vai de carro deve se atentar porque não há estacionamento no estádio.

