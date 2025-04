SBT? Qual canal vai passar o jogo do Vasco na Sul-Americana

Nesta terça-feira, 22 de abril, o SBT exibe para todos os estados do Brasil o jogo do Vasco e Lanús, em São Januário, pela fase de grupos da Sul-Americana 2025. A transmissão começa às 21h30 (de Brasília). Confira a programação.

Onde vai passar o jogo do Vasco hoje

O SBT transmite na TV aberta o jogo do Vasco e Lanús nesta terça-feira, 22 de abril, a partir das 21h30. A transmissão será para todo o Brasil com a narração e comentários de Benjamin Back, Tiago Leifert, Mauro Beting e Nadine Basttos. ESPN e Disney+ também exibem a partida.

Além de acompanhar a programação da emissora na televisão, é possível acompanhar também o jogo no site www.sbt.com.br e também no aplicativo SBT Vídeos.

Acesse o portal, clique na opção “ao vivo” localizado no menu principal e espere carregar. Depois, dê o play no vídeo que aparece na tela principal do seu computador ou celular e, aí, assista a programação do canal ao vivo e de graça. Não precisa se inscrever ou pagar nada por isso.

Outra oportunidade para ver a retransmissão com imagens do SBT é só baixar o aplicativo do SBT Vídeos no celular, tablet e smartv de graça. Dá para ver a programação do canal ao vivo.

Escalação e desfalques

A provável escalação do Vasco tem Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Jair (Paulinho), Coutinho, Rayan, Nuno Moreira (Garré) e Vegetti.

Carille terá que lidar com o desfalque de Mauricio Lemos e Payet e Tchê Tchê. Adson é dúvida.

