Certamente uma das franquias mais bem-sucedidas, Star Wars ainda é relevante mesmo após 44 anos de seu primeiro lançamento. Isso é comprovado através de todos os brinquedos, filmes, jogos e séries que continuam sendo criados com base no universo de George Lucas. Como resultado, essa grande diversidade dentro da franquia pode confundir aqueles que querem se aventurar dentro de Star Wars pela primeira vez. Por isso, explicamos abaixo qual é a ordem cronológica correta para assistir Star Wars.

Confira:

Qual é a ordem correta dos filmes Star Wars?

Desde seu início em 1977, a saga de Star Wars já ganhou mais de 16 lançamentos oficiais (e mais 11 foram anunciados pela Disney em 2020). A enorme quantidade de produções não é a maior dificuldade para quem quer descobrir Star Wars, afinal é sempre a falta de linearidade nos lançamentos que gera o questionamento: qual é a ordem cronológica correta para assistir Star Wars?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Embora o primeiro filme seja de 1977, é importante que os interessados na saga não se importem tanto com as datas de lançamentos; e as claras diferenças estéticas dos filmes. A ordem correta a seguir seguida pelos novos fãs de Star Wars é:

1 – I – A Ameaça Fantasma (1999) 2 – II – O Ataque dos Clones (2002) 3 – Guerra dos Clones (2008) – série animada 4 – III – A Vingança dos Sith (2005) 5 – Han Solo: Uma História Star Wars (2018) 6 – The Bad Batch (2021) – série animada 7 – Star Wars Rebels (2014) – série animada 8 – Rogue One: Uma História Star Wars (2016) 9 – IV – Uma Nova Esperança (1977) 10 – V – O Império Contra-Ataca (1980) 11 – VI – O Retorno do Jedi (1983) 12 – O Mandaloriano (2019) – série live-action 13 – Star Wars: A Resistência (2018) – série animada 14 – VII – O Despertar da Força (2015) 15 – VIII – Os Últimos Jedis (2017) 16 – IX – A Ascensão Skywalker (2019)

Surpreendentemente, há fãs que defendem que a ordem cronológica citada acima não é melhor forma para assistir todos os lançamentos de Star Wars. Essa crítica surge, pois o filme A Vingança dos Sith acaba dando spoiler de um dos aspectos mais importantes do roteiro da trilogia original. Como resultado, os fãs da saga criaram a “Ordem Machete” para assistir os filmes. Caso tenha curiosidade de conhece-la (e outras ordens), basta assistir o vídeo abaixo:

O nome oficial das eras de Star Wars

Para esquentar o ânimo dos fãs para o próximo lançamento (a série animada The Bad Batch chega em 2021), a Disney divulgou o nome oficial de todas as diferentes eras da história retratadas em Star Wars.

Os filmes e séries já lançadas estão divididas em cinco períodos:

A Queda dos Jedi

O Reinado do Império

A Era da Rebelião

A Nova República

A Ascensão da Primeira Ordem

Fora os períodos citados acima, há ainda a era da Alta República, que ainda não possui nenhum lançamento oficial, mas está nos planos futuros da Disney para Star Wars.

Onde assistir todos os filmes e séries da franquia?

Todos os filmes e séries animadas ou em live-action do Star Wars estão disponíveis na plataforma Disney+. Para saber mais como assinar e os valores do streaming, basta clicar aqui.