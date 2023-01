Qual a ordem cronológica de Os Vingadores e onde assistir?

Os Vingadores é uma das franquias de filmes de super-heróis mais conhecidas da atualidade. Os longas-metragens começaram a ser exibidos nos cinemas em 2012 e ganharam quatro partes, com a última sendo lançada em 2019. Os fãs da Marvel podem assistir à história através do streaming.

Os Vingadores (2012) é o primeiro filme da franquia

O primeiro filme da franquia de sucesso da Marvel é Os Vingadores, lançado em 2012. A obra foi dirigida por Joss Whedom.

O público acompanha Loki (Tom Hiddleston) retornando à Terra após ser enviado pelo chitauri, uma raça alienígena que quer dominar os humanos. O vilão rouba o cubo cósmico dentro de instalações da S.H.I.E.L.D e se torna superpoderoso, usando a vantagem para controlar o dr. Erik Selvig (Stellan Skarsgard) e o Gavião Arqueiro (Jeremy Renner), que se juntam a ele.

Diante da ameaça, Nick Fury (Samuel L. Jackson) convoca outros super-heróis para conter Loki e evitar que ele consiga executar seu plano maligno. O grupo formado pelo Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), Capitão América (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo) e Viúva Negra (Scarlett Johansson) partem para a missão, mas enfrentam uma briga de ego entre eles.

Onde assistir: Disney+.

Vingadores: Era de Ultron (2015) é o segundo filme

A sequência de Os Vingadores só foi lançada em 2015. Era de Ultron, o segundo filme, também foi dirigido por Joss Whedon.

Mais uma vez, Os Vingadores precisam proteger o planeta de novas ameaças que assolam a humanidade. Tony Stark (Robert Downey Jr.) trabalha na construção de um sistema de inteligência artificial que poderia trazer paz para a humanidade, mas o projeto dá errado e gera o nascimento de Ultron (voz de James Spader).

Capitão América (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo) e Viúva Negra (Scarlett Johansson), agora junto com o Gavião Arqueiro (Jeremy Renner), terão que se unir mais uma vez para derrotar Ultron.

Onde assistir: Disney+.

Vingadores: Guerra Infinita (2018) é o terceiro filme da saga

Três anos depois, a Marvel lançou o terceiro filme da saga, Guerra Infinita, dirigido por Joe Russo e Anthony Russo.

Em Guerra Infinita, o vilão Thanos (Josh Brolin) chega à Terra com a missão de reunir as Joias do Infinito. Enfrentá-lo não é tão fácil, e os Vingadores precisam de uma ajuda extra, unindo forças com os Guardiões da Galáxia. Além de terem que lidar com a nova ameaça, eles também vivem algumas desavenças dentro do próprio grupo.

Onde assistir: Disney+.

Vingadores: Ultimato (2019) é o quarto filme da franquia

Ultimato é o quarto filme da franquia de Os Vingadores, lançado em 2019 e dirigido por Joe Russo e Anthony Russo.

Após Thanos (Josh Brolin) eliminar metade das criaturas vivas, os heróis precisam lidar com a dor da perder amigos e familiares queridos. Tony Stark (Robert Downey Jr.) inicia trama perdido no espaço sem água ou comida, enquanto o Capitão América (Chris Evans) e a Viúva Negra (Scarlett Johansson) precisam se unir uma última vez contra o vilão.

Onde assistir: Disney+.

Vai ter novos filmes dos Vingadores?

Se engana quem acha que a saga de Os Vingadores acabou por aí. A Marvel anunciou durante o painel na San Diego Comic-Con que sua fase 6 terá mais dois filmes.

Vingadores: Dinastia Kang tem estreia prevista para maio de 2025, enquanto Vingadores: Guerras Secretas será lançado em novembro do mesmo ano.

Kevin Feige, presidente dos Estúdios Marvel, afirmou que os filmes vão concluir a Saga do Multiverso. Ainda não há mais informações sobre os longas-metragens.

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Avengers: The Kang Dynasty, in theaters May 2, 2025. #SDCC2022 pic.twitter.com/kCxeyYwgN5 — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022