Qual é o Globo Repórter de hoje? (11/08)

O Globo Repórter de hoje, sexta-feira (11), vai ao ar logo após Terra e Paixão. O programa vai abordar os assuntos economia e meio ambiente, trazendo a Amazônia para o centro da discussão. A atração é apresentada pela jornalista Sandra Annenberg.

Qual o tema do Globo Repórter de hoje?

O Globo Repórter vai falar sobre a bioeconomia na Amazônia e mostrar que é possível conciliar proteção do meio ambiente e desenvolvimento econômico. O programa vai ao ar às 22h25, horário de Brasília.

A reportagem é exibida na semana em que é realizada a Cúpula da Amazônia em Belém, no Pará, que reúne líderes dos países amazônicos para discutir questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável da região. Além do programa de hoje, o Globo Repórter volta a falar sobre a floresta no próxima sexta-feira, 18.

Quem está no comando da matéria especial são os repórteres Lilia Teles e Alexandre Hisayasu, que mostram os bons negócios feitos através da cadeia produtiva do açaí e do cupuaçu. O programa também vai mostrar os bastidores de operações de combate ao desmatamento e ao garimpo ilegais.

Os dois programas temáticos sobre a Amazônia também ganharam uma live especial no Instagram, com ambos os repórteres e Sangra Annenberg, que pode ser assistida no perfil do Globo Repórter.

O Globo Repórter fica no ar por 50 minutos. Os espectadores que perderem a exibição podem assistir ao programa na íntegra no Globoplay mediante assinatura paga.

A atração faz parte da grade da Globo desde fevereiro de 1973. Semanalmente, apresenta reportagens sobre um tema especial, que costuma abranger temas como ciência, saúde, meio ambiente, economia, sociedade, entre outros. É apresentado por Annenberg desde 2019, mas também já foi apresentado por Gloria Maria, Celso Freitas, Berto Filho e Sérgio Chapelin.

Veja: Quem já apresentou o Fantástico em 50 anos de história