Quem já apresentou o Fantástico em 50 anos de história

Completando 50 anos no ar, o Fantástico tem uma história marcante na televisão brasileira e foi apresentado por diversos jornalistas renomados ao longo dessas cinco décadas. Até mesmo alguns atores já passaram pela bancada do programa da TV Globo, sabia? Relembre quem já apresentou o Fantástico, que estreou nas telinhas em 5 de agosto de 1973.

De 1973 a 2023 - Apresentadores do Fantástico

Nos primeiros anos do Fantástico no ar, o programa não contava com um apresentador fixo, mas os que mais se destacaram no cargo foram Sérgio Chapelin e Cid Moreira. Chapelin era responsável por fazer narrações em off que ligavam as atrações do programa e também apresentou a estreia. Depois, ele apareceu em eventuais programas e dividiu o projeto com outros vários nomes marcantes que também fizeram história por lá, além de Cid Moreira, teve também Léo Batista, Fernando Vanucci, Heron Domingues, Carlos Campbell, Berto Filho e Marcos Hummel.

Foi só em 1988 que o Fantástico se tornou ao vivo, o que reformulou o formato após 15 anos no ar. Na época, ele era apresentado por Valéria Monteiro, William Bonner e Sérgio Chapelin, que deixou o programa em 1990 para migrar para o Jornal Nacional. Bonner fez o mesmo logo em seguida.

Sem William e Sergio, durante os anos 90, passaram pela bancada do Fantástico Valéria Monteiro, jornalista que ficou entre 1988 e 1991 e depois retornou em 1993, a atriz e jornalista Dóris Giesse, que ficou entre 1990 e 1992 no programa, a atriz Carolina Ferraz entre 1992 e 1993, Fátima Bernardes entre 1989 e 1996, além de nomes como Celso Freitas e Sandra Annenberg.

Em 1996, quem assumiu a apresentação do Fantástico foi o jornalista Pedro Bial e a atriz Helena Ranaldi. Bial continuou no posto, mas Helena saiu logo no ano seguinte. Gloria Maria, que ficou conhecida pela grande parceria com Bial na bancada do Fantástico, entrou no programa em 1998. Ela permaneceu como apresentadora ao lado do colega de profissão até 2007.

Depois de Gloria Maria, quem conquistou a vaga de apresentadora do Fantástico foi Patrícia Poeta. Pedro Bial saiu no ano seguinte, cedendo lugar para Zeca Camargo, que até então era substituto no programa. Após alguns anos, em 2011, Patrícia Poeta migrou do Fantástico para o Jornal Nacional e seu lugar foi ocupado por Renata Ceribelli, repórter que apresentava ocasionalmente o programa desde 1999.

Foi a partir de 2013 que Tadeu Schmidt entrou no projeto, para substituir Zeca Camargo. O jornalista já era conhecido do público do programa porque apresentava o famoso quadro dos cavalinhos. A partir daí, Renata deixou o cargo de apresentadora e se tornou repórter especial e em seu lugar entrou Renata Vasconcellos.

Pouco tempo depois, no final de 2014, Renata deixou o Fantástico e partiu para a bancada do Jornal Nacional, telejornal que apresenta até hoje. Em seu lugar estreou Poliana Abritta, que continua apresentando o Fantástico. A parceria de Poliana e Tadeu terminou em 2021, quando Schimdt foi escolhido para comando o Big Brother Brasil. Assim, quem ficou com a nova vaga no programa foi a jornalista Maju Coutinho, que já havia passado na emissora pela previsão do tempo do Jornal Nacional e também a apresentação do Jornal Hoje.

Como assistir o Fantástico de graça depois da exibição na TV

Nem sempre é possível assistir a um programa da TV aberta no horário e dia em que ele é exibido. Por conta disso, é possível conferir o Fantástico na íntegra e totalmente de graça depois da transmissão na TV Globo. Para isso, é só acessar a Globoplay, que libera todos os programas para quem tem um cadastro gratuito no site.

Sem login, não é possível assistir, mas ele é bastante simples de se fazer e não exige nenhum tipo de pagamento ou garantia. Para conseguir fazer o seu, é só acessar a plataforma no link https://globoplay.globo.com/ e seguida clicar no botão "entrar" na lateral direita do site.

Depois, você vai clicar no botão "cadastre-se" e preencher um formulário com as seguintes informações, nome completo, e-mail, senha que usará no site, gênero, data de nascimento, país, estado e cidade. Depois disso, é selecionar a opção: "li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e confirmar todos os dados na hora de apertar "cadastrar".

Agora que você já tem registro no site, é só acessar a Globoplay com seu login e senha e procurar pelo "Fantástico" na aba de pesquisa. Você terá a sua disposição na íntegra os programas desde dezembro de 2007 até hoje. Há também publicações de datas anteriores, como 2005, 2003, 2000, entre outros, mas esse conteúdo antigo não está completo no site.

