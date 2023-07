Qual é o jogo da Globo hoje? Programação do domingo - 02/07

Domingo é o clássico dia com futebol na tela da Globo. Com a programação repleta de novidades, o torcedor quer saber qual jogo da Globo hoje, 02 de julho, para assistir do conforto do seu sofá. A emissora é gratuita e está disponível em todo o Brasil.

Qual é o jogo da Globo hoje?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Botafogo contra o Vasco, Athletico PR diante do Palmeiras e o clássico mineiro Atlético e América neste domingo. Os duelos começam às 16h, horário de Brasília.

Os três confrontos são válidos pela 13ª rodada do Brasileirão, transmitidos em diferentes estados e com narradores alternativos.

Mais cedo, a Globo exibiu o amistoso entre Brasil e Chile no futebol feminino, com vitória brasileira por 4 a 0 antes da Copa do Mundo da FIFA.

a Globo exibe a partida na TV aberta para todo o Brasil, com exceção do RS e a cidade de Curitiba com Luis Roberto e os comentaristas Junior e Ricardinho.

BRASILEIRÃO SÉRIE A NO JOGO DA GLOBO HOJE:

Botafogo x Vasco: a Globo exibe a partida para os estados de RJ, RS, SC, PR, ES, MT, BA, SE, PE, PB, RN, PI, MA, PA, AM, RO, RR, AP, AC, DF e a cidade de Juiz de Fora em Minas Gerais com narração de Luis Roberto e os comentários de Júnior e Roger Flores.

Atlético MG x América MG: com a narração de Rogério Corrêa e comentários de Fabio Junior e Henrique Fernandes, a Globo transmite o clássico do Coelho e Galo para todo o estado de MG, menos Juiz de Fora.

Athletico PR x Palmeiras: para os estados de SP, GO, TO, MS, AL e CE, o jogo da Globo hoje entre Furacão e Verdão terá Everaldo Marques ao lado de Paulo Nunes e Ricardinho.

O que esperar do clássico carioca Botafogo x Vasco?

O clássico entre Botafogo e Vasco coloca frente a frente equipes em posições bem diferentes no Brasileirão: o líder com quatro pontos de vantagem e o integrante da zona de rebaixamento. Mesmo com o cenário propenso a vitória do Glorioso, o Clássico da Amizade é sempre sinal de jogo acirrado.

O Botafogo perdeu o treinador Luís Castro para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, no meio da temporada. Cláudio Caçapa vai comandar o elenco até a diretoria encontrar o substituto perfeito para continuar o trabalho do português. O time não perde há três rodadas, vindo de empate contra o Magallanes na Sul-Americana. O time tem 30 pontos e ocupa o primeiro lugar.

Já o Vasco vem de vitória contra o Cuiabá na última rodada do Brasileirão. Com nove pontos, ocupa a 18ª posição da tabela com apenas dois triunfos, três empates e sete derrotas. Os três pontos no clássico deste domingo recolocam o clube na briga para deixar a degola.

Duelo entre Athletico e Palmeiras será equilibrado

O jogo da Globo hoje entre Furacão e Palmeiras é, talvez, o mais equilibrado da décima terceira rodada neste fim de semana. O primeiro é o 10º colocado com 19 pontos, enquanto o alviverde está em quinto lugar com 22 pontos.

O Athletico vem de vitória contra o Alianza Lima na Libertadores, garantindo a classificação nas oitavas de final. Pelo Brasileirão soma seis triunfos, um empate e cinco derrotas, com vitória contra o Corinthians na última rodada.

Já o Palmeiras perdeu a chance de assumir o trono do Brasileirão após a derrota para o Botafogo. Em quinto lugar, tem até aqui seis vitórias, quatro empates e dois jogos perdidos. Ganhou do Bolívar no meio da semana pela Libertadores, carimbando o passaporte para as oitavas.

Clássico mineiro na rodada

Domingo também é dia de clássico mineiro. O Mineirão, em Belo Horizonte, será o palco do confronto entre Atlético Mineiro contra o América. Os times ocupam posições bastante diferentes na classificação mas, mesmo assim, o embate promete ser acirrado por tratar-se de um clássico.

O Galo vem de empate contra o Libertad no meio da semana na Libertadores, responsável por garantir a vaga nas oitavas de final. Pelo Brasileirão está em 11º colocação com 19 pontos, somados em cinco vitórias, quatro empates e três derrotas, sem ganhar há três rodadas.

Do lado do Coelho, o time é o penúltimo na zona de rebaixamento com 8 pontos. Vem de vitória contra o Peñarol na Sul-Americana e, por isso, vai disputar a segunda fase da competição. Pelo torneio nacional soma dois triunfos, dois empates e oito derrotas.

Como assistir a Globo na internet?

O torcedor pode assistir a programação da Globo de graça no GloboPlay, serviço de streaming da Globo. Não precisa ser assinante para ter acesso à emissora na plataforma.

Acesse www.globoplay.globo.com ou o aplicativo em qualquer dispositivo móvel com acesso à internet. Primeiro, faça o cadastro na Conta Globo de graça. Depois, entre na conta com email e a senha e vá novamente ao menu. Escolha a opção "Agora na TV" e clique no ícone da emissora.

É possível assistir o jogo da Globo hoje com apenas um clique dentro da plataforma. Porém, lembre-se que o serviço funciona de acordo com a sua localização, ou seja, moradores de SP vão assistir à programação do canal paulista.

