Resultado vôlei feminino hoje: Brasil ganha da Tailândia e se classifica

A Seleção Brasileira de vôlei feminino está classificada para as quartas de final da Liga das Nações ao vencer a Tailândia por 3 sets a 0, na última rodada, realizada neste domingo, 02 de julho. Com a vitória, o Brasil carimbou o passaporte para a próxima etapa. Confira o resultado vôlei feminino hoje e o que vem por aí.

>> Hoje tem jogo do Brasil vôlei masculino?

Resultado vôlei feminino hoje do Brasil x Tailândia

Jogando em casa, as tailandesas contaram com o apoio fundamental da torcida. Com o ginásio lotado, as jogadoras entraram em quadra confiantes, mesmo sabendo que não há mais chances de classificação para a próxima fase. As brasileiras, por outro lado, precisaram dar a vida para fechar a tabela em boa posição.

Logo no comecinho do primeiro set o Brasil mostrou para o que veio. Abriu vantagem com sete pontos e dominou a partida, enquanto as tailandesas erravam saques e não conseguiam segurar o ataque das brasileiras. Quando o elenco sul-americano marcou 21 pontos, a Tailândia até conseguiu se aproximar aos poucos mas o Brasil fechou por 25 a 20.

No segundo set a Tailândia começou melhor. Aos poucos o Brasil conseguiu se impor e assumiu a liderança do set para abrir a vantagem de até sete pontos entre os dois. Confiante, o grupo brasileiro seguiu o seu ritmo e fechou facilmente mais um set por 25 a 16.

O terceiro set mostrou uma postura diferente das tailandesas. Aos gritos da torcida, as jogadoras conseguiram segurar os ataques poderosos das brasileiras, igualando a pontuação em diferentes momentos. Foi um set mais difícil para os brasileiros, mas assim que atingiu os 20 pontos o grupo de José Roberto Guimarães disparou. No finalzinho a Seleção perdeu pontos, mas conseguiu fechar o set por 25 a 22.

BRASIL X TAILÂNDIA NA LIGA DAS NAÇÕES VÔLEI FEMININO

1º set: Brasil 25 x 20 Tailândia

2º set: Brasil 25 x 16 Tailândia

3º set: Brasil 25 x 23 Tailândia

Classificação final da Liga das Nações

Com o fim da fase classificatória, sete seleções e mais os Estados Unidos avançam para as quartas de final da Liga das Nações na temporada.

Como as americanas terminaram em segundo lugar, o oitavo colocado também se classifica para a etapa.

1) Polônia - dez vitórias e 29 pontos

2) Estados Unidos - dez vitórias e 28 pontos

3) Turquia - nove vitórias e 29 pontos

4) Brasil - oito vitórias e 24 pontos

5) China - oito vitórias e 25 pontos

6) Itália - nove vitórias e 24 pontos

7) Japão - sete vitórias e 21 pontos

8) Alemanha - sete vitórias e 20 pontos

9) Sérvia - sete vitórias e 20 pontos

10) Canadá - seis vitórias e 18 pontos

11) República Dominicana - seis vitórias e 14 pontos

12) Holanda - cinco vitórias e 18 pontos

13) Bulgária - duas vitórias e 9 pontos

14) Tailândia - duas vitórias e 8 pontos

15) Croácia - duas vitórias e 6 pontos

16) Coreia do Sul - zero vitórias e 0 pontos

Qual é o próximo jogo do Brasil feminino de vôlei?

A Seleção Brasileira de vôlei feminino volta a jogar na quarta-feira, 12 de julho, às 18h, horário de Brasília, contra a China nas quartas de final da Liga das Nações. O duelo vai ser em Arlington, no Texas, nos Estados Unidos.

Com o fim da etapa classificatória, o Brasil tem agora o desafio de entrar em quadra e brigar pela vitória para ficar próximo da conquista da sua primeira medalha de ouro. Depois das quartas de final vem a semifinal e a final, além da disputa do terceiro lugar para quem perder na semi.

Como o Brasil terminou em quarto lugar na classificação, vai jogar contra a China, quinto colocado.

