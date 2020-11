Qual filme da Sessão da Tarde passou no dia em que você nasceu?

Certamente, um dos principais programas da Rede Globo é a Sessão da Tarde. Quem nunca ligou a TV na parte da tarde e esbarrou com o filme Lagoa Azul passando? Afinal, o canal exibiu os filmes da trilogia mais de 30 vezes. Mas a Sessão da Tarde também já exibiu centenas de outros filmes. Inclusive, você sabia que existe uma ferramenta para saber que filme passou no programa quando você nasceu?

Veja abaixo como descobrir qual filme da Sessão da Tarde passou no dia que você nasceu:

Como saber o filme exibidos pela Sessão da Tarde no seu aniversário?

Uma ferramenta criada por fãs da Globo na plataforma Fandom revela quais são os filmes exibidos na Sessão da Tarde desde março de 1974, quando o programa começou a ser circulado na TV.

Parecida com a Wikipédia, a plataforma organiza os filmes por pastas de cada ano da Sessão. Lá você encontra todo o catálogo transmitido pela emissora de 1974 até o momento. Surpreendentemente, a lista também lembra ocasiões em que o programa foi cortado – como quando o Papa Bento XVI esteve no Brasil.

Quer saber o filme que passou quando você nasceu? Clique aqui para ver

A repercussão da plataforma no Twitter

Quando foi descoberta, a curiosa ferramenta bombou no Twitter e rendeu diferentes tipos de postagens e memes. Muitos usuários da rede fizeram piadas com quem nasceu nos finais de semana, pois a Sessão da Tarde nunca foi exibida aos sábados e domingos, mas nem tudo foi piada sobre a ferramenta.

Alguns usuários do Twitter amaram e se identificaram com o filme passado pela Rede Globo no dia de seu nascimento.

Confira alguns memes sobre a Sessão da Tarde abaixo:

Pessoas q nasceram em final de semana vendo q n tem como ver o seu filme na Sessão da Tarde pic.twitter.com/KGNLWO5rhy — 𝑤𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑒𝑎𝑟_𝑠𝑙𝑣𝑎 ᵇᵉ ☔︎☂︎☔︎ (@Thai24wi) November 18, 2020

vi sessão da tarde nos assuntos do momento e já achei que estavam falando sobre estar passando a lagoa azul ou ghost novamente: pic.twitter.com/tlss5UXkPi — 𝐌𝐢𝐫𝐞𝐥𝐚. (@peartaegi) November 18, 2020

Eu bem feliz indo ver o filme que passou na sessão da tarde quando eu nasci, já que nasci em dia da semana e me deparo com isso INFERNOOO pic.twitter.com/vy0ZQFtYkz — Luiza com L de Lerda (@Luh_Mars1) November 18, 2020

No dia q eu nasci tava passando Esqueceram de Mim na sessão da tarde AAAAAAAA eu amava esse filme de mais qnd era criança — 🏹 🏹 brenda (@brendamcfarah) November 24, 2020

Qual filme foi mais exibido na Sessão da Tarde?

Além de servir para saber qual filme passou quando você nasceu, a lista do Fandom revela quantas vezes clássicos como Ghost, Esqueceram de Mim e Meu Primeiro Amor passaram no programa.

Como resultado dessa possibilidade, compilamos alguns filmes campeões de repeteco. Alguns já deixaram de ser novidade há um bom tempo, mas que programa não repete algo depois de 46 anos no ar?