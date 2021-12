Qual jogo a Globo vai passar hoje? Programação de quarta-feira (15/12)

Qual jogo vai passar na Globo hoje? O segundo confronto da final da Copa do Brasil vai definir quem será o grande campeão nesta quarta-feira, 15 de dezembro de 2021, logo após o capítulo da novela Um Lugas Ao Sol a partir das 21h30. Confira o jogo que vai passar na Globo hoje em seu estado e saiba como assistir ao vivo.

Qual jogo vai passar na Globo hoje, quarta-feira?

Hoje, quarta-feira, 15 de dezembro, a Globo vai passar a final da Copa do Brasil entre Athletico-PR e Atlético-MG para todos os estados brasileiros através de seus canais oficiais e também afiliadas. O confronto é válido pelo jogo de volta depois que o Galo venceu por goleada no primeiro.

Valendo o título da Copa do Brasil, o clube paranaense e o mineiro prometem bom futebol nesta quarta em busca do troféu e, principalmente, da bagatela em dinheiro como forma de premiação ao vencedor. A Globo vai passar o jogo em todo o Brasil com narração de Luís Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Júnior.

No SporTV, o jogo também será transmitido para assinantes com narração de Gustavo Villani e comentários de Fábio Júnior, Pedrinho e PVC. Pelo Premiere, o jogo também será retransmitido, assim como no portal Globo Esporte de graça.

Athletico-PR x Atlético-MG

hoário: 21h30

Onde vai passar: Globo, Premiere, Portal GE e Amazon Prime Vídeo

Programação da Globo – Quarta-feira, 15/12/2021

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:40 O Cravo e a Rosa

15:15: Sessão da Tarde – Sully, O Herói do Rio Hudson

16:45 Vale a Pena Ver De Novo – O Clone

17:35 Malhação Sonhos

18:00 Nos Tempos do Imperador

18:40 Jornal Praça

19:05 Quanto Mais Vida, Melhor!

19:55 Jornal Nacional

20:30 Um Lugar Ao Sol

21:30 Futebol

23:30 Segue O Jogo

23:45 Jornal da Globo

00:35 Conversa com Bial

01:15 Corujão I – Ano Um

