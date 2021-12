Tabela do Mundial de Clubes de vôlei feminino 2021: datas e horários

Vai começar o Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. Seis equipes disputam a classificação para a final em busca do título de melhor elenco do mundo. A competição vai acontecer entre os dias 15, 16, 17 e 18 de dezembro em Ankara, na Turquia, com transmissão ao vivo. Confira a tabela do Mundial de Clubes de vôlei feminino 2021 completa com datas e horários.

Tabela de jogos do Mundial de Clubes Vôlei Feminino 2021

Seis equipes disputam o Mundial de Clubes no vôlei feminino na temporada. O Brasil tem dois representantes na competição, sendo o Dentil Praia Clube e Minas Tênis Clube, ambos favoritos ao troféu. As equipes de Fenerbahce, Altay, Vakifbank Istanbul e Prosecco Doc Imoco Volley complementam o cenário.

As equipes são divididas em dois grupos de três cada onde cada se enfrentam por três rodadas, isto é, jogando duas vezes no torneio. Depois, as duas primeiras avançam para as semifinais onde o chaveamento define que o primeiro lugar do grupo A enfrenta o segundo do B e assim por diante.

Confira a tabela de grupos e todos os jogos, datas e horários do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino.

GRUPO A: Dentil Praia Clube, Fenerbahce e Prosecco Doc Imoco Volley

GRUPO B: Altay, Minas Tênis Clube e Vakifbank Istanbul

Quarta-feira, 15/12:

Minas Tênis Clube x Altay – 09h

Prosecco Doc x Fenerbahce – 12h30

Quinta-feira, 16/12:

Vakifbank Istanbul x Altay – 09h

Dentil Praia Clube x Fenerbahce – 12h30

Sexta-feira, 17/12:

Prosecco Doc x Dentil Praia Clube – 09h

Minas Tênis Club x Vakifbank Istanbul – 12h30

Semifinais, 18/12:

Primeiro do grupo A x Segundo do grupo B – 09h

Primeiro do grupo B x Segundo do grupo A – 12h30

Final e terceiro lugar, 19/12:

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2 – 09h

Ganhador da semifinal 1 x Ganhador da semifinal 2 – 12h30

Como funciona o Mundial de Clubes Vôlei Feminino?

Seis times disputam o Mundial de Clubes na temporada, divididas em dois grupos com três cada onde se enfrentam por três rodadas diferentes, isto é, cada equipe joga duas vezes na fase de grupos. No sistema de pontos corridos, quem terminar em primeiro e segundo lugar avança para as semifinais.

O chaveamento funciona da seguinte maneira: o primeiro do grupo A enfrenta o segundo lugar do grupo B, enquanto o primeiro do grupo B joga diante do segundo do A. Todos os confrontos serão realizados na Túrquia, a sede da competição.

Depois, os vencedores jogam a grande final enquanto os perdedores tem a oportunidade de disputar o bronze. Na história da competição, somente Sadia, Sorocaba e Osasco conquistaram títulos no Mundial representando o Brasil.

Onde assistir ao Mundial de Vôlei Feminino?

Os canais Fox Sports e ESPN serão os grandes responsáveis pela transmissão do Mundial de Clubes no Vôlei Feminino pela temporada.

Além disso, o serviço de streaming Star + também vai retransmitir todos os confrontos ao vivo na parte de manhã para o torcedor acompanhar onde e quando quiser.

