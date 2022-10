Qual jogo da Champions vai passar na TNT hoje ao vivo – 11/10

A TNT transmite duas partidas da Liga dos Campeões nesta terça-feira, 11 de outubro, pela quarta rodada na fase de grupos. Com horários alternados, a emissora exibe em sequência na programação os confrontos. Por isso, descubra qual jogo da Champions vai passar na TNT hoje.

Qual jogo da Champions vai passar na TNT hoje

A TNT transmite dois jogos da Champions League nesta terça-feira, em 11 de outubro, por todo o território brasileiro ao vivo.

O canal da TNT está disponível apenas na TV fechada, ou seja, por dispositivos por assinatura como a Sky, Claro, Oi ou Vivo. Para obtê-lo na programação o telespectador deve entrar em contato com a operadora.

A bola vai rolar às 13h45 (horário de Brasília), no confronto entre Copenhague e Manchester City. para marcar o início na fase de grupos da competição. Se vencer, o elenco inglês garante a classificação antecipada para as oitavas de final.

Mais tarde, às 16h (horário de Brasília), a TNT vai passar o jogo do PSG e Benfica por todo o país. A equipe de transmissão não foi divulgada pela emissora. Neste caso, quem vencer assume a liderança do grupo H no torneio de futebol europeu.

Agora que você já sabe qual jogo da Champions vai passar na TNT hoje, confira as principais informações a seguir.

Copenhague x Manchester City

Rodada: 4ª rodada do grupo G

Local: Estádio Parken

Arbitragem: Artur Dias

Onde assistir: TNT e HBO Max

PSG x Benfica

Rodada: 4ª rodada do grupo H

Local: Parc des Princes, em Paris

Arbitragem: Michael Oliver

Onde assistir: SBT, Site do SBT, TNT e HBO Max

Quais são os jogos da Champions hoje?

Além dos jogos transmitidos na TNT, a quarta rodada da Champions League também apresenta outros seis confrontos nesta terça-feira.

Dois terão transmissão no canal Space, enquanto os demais vão passar no HBO Max, apenas para assinantes da plataforma. Lembrando que apenas os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final.

Confira todos os jogos da Champions hoje.

13h45:

Maccabi Haifa x Juventus (Space e HBO Max)

Copenhague x Manchester City (TNT e HBO Max)

16h:

PSG x Benfica (SBT, TNT e HBO Max)

Borussia Dortmund x Sevilla (HBO Max)

Dínamo x RB Salzburg (HBO Max)

Milan x Chelsea (Space e HBO Max)

Celtic x RB Leipzig (HBO Max)

Shakhtar Donetsk x Real Madrid (HBO Max)

Quando é o sorteio das oitavas da Champions?

O sorteio das oitavas de final na Champions está marcado para 7 de novembro, segunda-feira, com horário a ser definido pela UEFA. Dezesseis equipes participam do sorteio.

A principal regra na primeira rodada do mata-mata é que times do mesmo país não podem se enfrentar. Além disso, como manda o regulamento, a programação da UEFA deve evitar times da mesma cidade jogando no mesmo dia por questões de logística.

As oitavas de final vão começar em 14 de fevereiro de 2023, seguindo até 15 de março. Por conta da Copa do Mundo no Catar ser realizada em novembro e dezembro, o sorteio será a última ação da Liga dos Campeões no ano de 2022, por obrigação da FIFA.

