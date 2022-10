Champions: onde vai passar jogo do PSG hoje e horário – 05/10/2022

Em confronto direto pela liderança no grupo H, as equipes de Benfica e PSG se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (Horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela terceira rodada da Champions. Saiba onde vai passar jogo do PSG hoje ao vivo pela televisão e também no celular.

+ PSG e Manchester City: quem tem o dono de clube mais rico?

Onde vai passar jogo do PSG hoje

A TNT é onde vai passar jogo do PSG hoje, a partir das 16h, no horário de Brasília. A partida entre Benfica e Paris Saint-Germain na Champions será transmitida também no HBO Max.

A emissora transmite para todos os estados do Brasil o embate da terceira rodada da fase de grupos. Basta sintonizar o canal em seu televisor para curtir Neymar, Mbappé e Messi em campo!

Para quem não é assinante da TV fechada, a oportunidade é acompanhar no HBO Max, disponível apenas para assinantes. O aplicativo está disponível para celular, tablet, computador e smartv. Por R$ 19,90 até R$ 27,90 ao mês, o torcedor tem acesso à filmes, séries e canais de entretenimento.

+ Quinto dia útil de outubro 2022: veja quando vai cair

Horário da Champions League hoje

Benfica x PSG hoje vai começar às 16h, quatro da tarde, pelo horário de Brasília, na quarta-feira, 5 de outubro de 2022, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Estádio da Luz, localizado em Lisboa, em Portugal, tem a capacidade para acomodar 65 mil torcedores, com promessa de espaço lotado em apoio incondicional dos torcedores. O estádio também é conhecido como “A Catedral”.

Em Portugal, a partida será transmitida no horário local, às oito da noite, enquanto no Brasil o embate será exibido pelo horário de Brasília, às 16h.

Data: 5 de outubro de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa

+ Onde vai ser a final da Champions 2023?

Escalação do PSG para o jogo de hoje

Escalação do Benfica: Vlachodimos; Bah, Otamendi, António Silva, Grimaldo; Florentino, Fernández; Neres, Rafa Silva, João Mário; Gonçalo Ramos.

Escalação do PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Danilo; Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Messi, Mbappé e Neymar.

Com 100% de aproveitamento, o Benfica se mantém na vice-liderança com 6 pontos conquistados em duas vitórias na fase de grupos da Champions. Porém, como está em desvantagem no saldo de gols permanece atrás do Paris na classificação. Mas, se vencer nesta quarta-feira, assume a liderança e poderá tornar-se o favorito. No Campeonato Português está em primeiro com vinte e dois pontos.

Do outro lado, o PSG segue em primeiro lugar com 6 pontos, também com 100% de aproveitamento, já que venceu os dois jogos até aqui. Em busca da sua primeira Champions, o grupo parisiense promete força total com Neymar, Mbappé e Messi nesta quarta-feira para trazer para casa os três pontos. No Campeonato Francês segue na liderança com 25 pontos.

Últimos jogos do Benfica x PSG

Benfica 2 x 1 Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain 3 x 0 Benfica

Paris Saint-Germain 1 x 1 Benfica

Assista no vídeo como foi o último jogo do PSG.



Messi vai voltar para o Barcelona?

A possibilidade de Lionel Messi retornar ao Barcelona tomou conta das manchetes dos jornais em todos os lugares do mundo. De acordo com a jornalista Veronica Brunati, o argentino está próximo de retornar para o clube espanhol na próxima temporada.

” 1º de julho de 2023, Lionel Messi será jogador do Barça”.

Os torcedores do Barcelona movimentaram as redes sociais com o desejo de retorno do eterno camisa 10 do elenco culé. No PSG, Messi não vive o seu melhor momento e, por isso, a vontade de voltar ao seu clube do coração.

Você sabia? Qual é a fortuna de Nasser Al-Khelaifi, bilionário do PSG?