Horário do jogo do Brasil vôlei feminino hoje: Brasil x Japão no Mundial

É decisão no Mundial de Vôlei Feminino! Nesta quarta-feira, a Seleção Brasileira enfrenta o Japão nas quartas de final às 15h (Horário de Brasília), em Apeldoorn, na Holanda. Onde assistir ao jogo do Brasil vôlei feminino hoje? A transmissão será por todo o país, por isso confira em qual canal vai passar.

Que horas é o jogo do Brasil vôlei feminino hoje?

O jogo do Brasil no vôlei feminino hoje começa às 3 da tarde (horário de Brasília), pelas quartas de final no Mundial com transmissão exclusiva do sportv 2 e globoplay, serviço de streaming.

Após vencer a Bélgica no último sábado, a Seleção Brasileira entra em quadra novamente nesta terça-feira para disputar as quartas de final no Campeonato Mundial da FIVB 2022. No grupo E da segunda fase, a equipe canarinho garantiu o segundo lugar, atrás da Itália. São oito vitórias desde o começo da competição e apenas uma derrota, para o próprio Japão.

O canal do sportv 2 está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura nos números 38, 438 (SKY), 38 (OI), 38 e 538 (CLARO/NET) e 38, 338, 818 e 538 (VIVO).

Outra opção é acompanhar no GloboPlay, aplicativo de streaming para assinantes através do celular, tablet, computador e smartv. Para tornar-se membro, basta acessar o site www.globoplay.globo.com por diferentes pacotes entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Apeldoorn, na Holanda

Onde assistir: sportv 2 e globoplay

Jogos das quartas de final no Mundial de Vôlei

A Seleção Brasileira venceu sete partidas e perdeu só uma entre a primeira e a segunda fase no Campeonato Mundial de Vôlei Feminino na temporada. A equipe comandada por José Roberto Guimarães garantiu-se em segundo lugar no grupo E com 23 pontos, apenas dois a menos que a líder Itália.

Nas quartas de final, estão na briga as seleções de Brasil, Japão, Itália, China, Estados Unidos, Turquia, Sérvia e Polônia. Aqui, a partida é única e quem vencer os três sets avança até a semifinal.

Confira todo o chaveamento até a final e as principais datas.

Quartas de final (Terça-feira, 11/10)

Itália x China – 12h

EUA x Turquia – 12h30

Brasil x Japão – 15h

Sérvia x Polônia – 15h30

Semifinal (Quarta-feira, 12/10)

Time 1 x Time 2 – 15h30

Semifinal (Quinta-feira, 13/10)

Time 3 x Time 4 – 15h

Final (Sábado, 15/10)

Disputa do 3º lugar – 11h

Disputa pelo ouro – 15h

Quem são as jogadoras do Brasil no Mundial?

Para o Mundial na Holanda, o técnico José Roberto Guimarães convocou catorze jogadoras para representar a Seleção Brasileira na temporada. A novidade é o retorno de Rosamaria e Carol Gattaz, que ficou fora da Liga das Nações.

Já Julia, jovem jogadora, ficou de fora. Por isso confira toda a convocação.

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Kisy e Lorenne

Ponteiras: Gabi, Rosamaria, Pri Daroit e Tainara,

Centrais: Carol, Carol Gattaz, Julia Kudiess e Lorena

Líberos: Nyeme e Natinha.

