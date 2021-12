Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje? (07/12)

A última rodada da Champions League começa hoje, terça-feira em 07 de dezembro, em oito confrontos decisivos para definir quem segue para as oitavas de final. Qual jogo vai passar no SBT hoje? Logo após o capítulo de Amanhã é para sempre, a partir das 17h, a emissora exibe um clássico do futebol válido pela sexta rodada.

Qual é o jogo que vai passar no SBT hoje, terça-feira?

O confronto entre Real Madrid x Inter de Milão, pela sexta rodada do grupo D na Liga dos Campeões, será exibido no SBT hoje, terça-feira em 07 de dezembro de 2021, para todo o Brasil. O duelo vai começar às 17 horas da tarde, no horário de Brasília. A narração é de Téo José, com comentários de Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos, na celtra de arbitragem.

Jogo da Champions: Real Madrid x Inter de Milão

Horário: 17h

Onde assistir: Canal SBT e Site do SBT (www.sbt.com.br)

Como assistir a Champions ao vivo e online?

Se engana quem pensa que a única opção para assistir o SBT é somente na televisão. A emissora está disponível em todo o Brasil, tanto na rede principal como por suas afiliadas.

Além de assistir ao vivo pela TV, você também tem a oportunidade de acompanhar a programação do SBT pelo site (www.sbt.com.br). Outra opção é acompanhar através do aplicativo SBT Vídeos, com a chance de assistir a programação ao vivo de qualquer lugar em qualquer hora.

Última rodada da Champions League 2021/22

A última rodada da Liga dos Campeões promete muita disputa em campo, começando nesta terça e seguind até amanhã, na quarta, com dezesseis confrontos entre as equipes.

Até o momento, PSG, Manchester City, Sporting, Real Madrid, Inter de Milão, Manchester United, Chelsea, Ajax, Liverpool, Bayern de Munique e Juventus já estão classificados.

Já classificados para as oitavas de final, as equipes se enfrentam nesta terça somente para definir quem será o primeiro colocado do grupo, isto é, quem ganhará a vantagem de enfrentar uma equipe de menor expressão no confronto da próxima fase. O Real é o atual líder com 12 pontos, ou seja, se empatar continua na liderança.

Do outro lado, a Inter tem 10 pontos e, dessa maneira, precisa da vitória se quiser terminar a fase de grupos em primeiro lugar.

Saiba quais são todos os jogos da sexta rodada.

Terça-feira (07/12):

RB Leipzig x Manchester City – 14h45

PSG x Club Brugge – 14h45

Ajax x Sporting – 17h

Porto x Atlético de Madrid – 17h

Real Madrid x Inter de Milão – 17h

Milan x Liverpool – 17h

Shakhtar Donetsk x Sheriff – 17h

Borussia Dortmund x Besiktas – 17h

Quarta-feira (08/12):

Zenit x Chelsea – 14h45

Juventus x Malmo – 14h45

Benfica x Dínamo de Kiev – 17h

Atalanta x Villarreal – 17h

Wolfsburg x Lille – 17h

RB Salzburg x Sevilla – 17h

Manchester United x Young Boys- 17h

Bayern de Munique x Barcelona – 17h

