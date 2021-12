Oitavas da Champions League: quem pode se classificar na última rodada

Resta apenas uma rodada na fase de grupos da Champions. Até o momento, onze equipes já estão classificadas, enquanto as cinco vagas restantes serão definidas na sexta e última rodada na terça e quarta-feira, 07 de 08 de dezembro, com dezesseis confrontos. Confira quem ainda pode se classificar para as oitavas da Champions League.

Quem pode se classificar para as oitavas da Champions 2021/22?

Restam apenas cinco vagas para as oitavas da Champions League de 2021/22. Já estão classificadas as equipes de PSG, Manchester City, Sporting, Real Madrid, Inter de Milão, Manchester United, Chelsea, Ajax, Liverpool, Bayern de Munique e Juventus.

Agora, a última rodada promete definir o cenário do mata-mata, que começa em 15 de fevereiro e vai até 16 de março de 2022 com as oitavas de final. Saiba o que cada uma das equipes precisa fazer para se classificar e o que esperar.

GRUPO A

Manchester City e Paris Saint-Germain já estão classificados em primeiro e segundo lugar respectivamente. No entanto, Club Brugge e RB Leipzig brigam pela vaga da Liga Europa na sexta rodada.

GRUPO B

Com 15 pontos, o Liverpool já está garantido na próxima fase em primeiro. Enquanto isso, Porto (5 pontos), Atlético de Madrid e Milan (4 pontos) disputam a última vaga da Champions. Lembrando que quem terminar em terceiro vai automaticamente para a Liga Europa.

GRUPO C

Ajax e Sporting estão classificados para o mata-mata. O Borussia Dortmund vai para a Liga Europa.

GRUPO D

Real Madrid e Inter de Milão já estão com o passaporte devidamente carimbado para as oitavas. O Sheriff, estreante, ficou com a vaga na competição secundária da UEFA.

GRUPO E

O Bayern de Munique venceu os cinco jogos e garantiu a primeira posição de maneira antecipada, já garantido nas oitavas de final. Enquanto isso, Barcelona e Benfica disputarão na última rodada a segunda vaga.

O Barcelona enfrenta o Bayern e, para avançar, precisa vencer o seu jogo. Se empatar, tem que torcer por um tropeço do Benfica contra o Dínamo de Kiev e, se perder para o time alemão, aí o elenco da Catalunha também espera um resultado negativo dos portugueses.

GRUPO F

O Manchester United tem a primeira posição garantida. Enquanto isso, Villarreal e Atalanta lutam pela última vaga na próxima quarta-feira.

Com um ponto de vantagem, o Villarreal precisa vencer ou empatar com a Atalanta no confronto direto. Se os italianos ganharem, estão dentro.

GRUPO G

Este é o único grupo onde tudo permanece igual, sem nenhum classificado. O Lille tem a vantagem com 8 pontos portanto se ganhar ou emptar com o Wolfsburg está classificado. Já RB Salzburg e Sevilla jogam entre si para definir a segunda posição.

GRUPO H

Chelsea e Juventus estão classificados para as oitavas, com Zenit herdando a vaga na Liga Europa.

Jogos da sexta e última rodada da Champions

Faltando apenas uma rodada na fase de grupos, todos os dezesseis classificados serão revelados. Ao todo, serão dezesseis confrontos, oito em cada dia, com a bola rolando em horários alternados.

Confira todos os jogos da última rodada da fase de grupos, retomados na semana que vem.

Terça-feira (07/12):

RB Leipzig x Manchester City – 14h45

PSG x Club Brugge – 14h45

Ajax x Sporting – 17h

Porto x Atlético de Madrid – 17h

Real Madrid x Inter de Milão – 17h

Milan x Liverpool – 17h

Shakhtar Donetsk x Sheriff – 17h

Borussia Dortmund x Besiktas – 17h

Quarta-feira (08/12):

Zenit x Chelsea – 14h45

Juventus x Malmo – 14h45

Benfica x Dínamo de Kiev – 17h

Atalanta x Villarreal – 17h

Wolfsburg x Lille – 17h

RB Salzburg x Sevilla – 17h

Manchester United x Young Boys- 17h

Bayern de Munique x Barcelona – 17h

Quando é o sorteio das oitavas da Champions?

O sorteio das oitavas de final da Champions League 2021/22 será realizado na segunda-feira, 13 de dezembro de 2021 na Suíça, na sede da UEFA, pela manhã no horário de Brasília.

Os canais SBT e TNT Sports transmitem o sorteio ao vivo tanto na televisão como em seus respectivos sites e mídias sociais, além do site oficial da UEFA que também passa o evento.

