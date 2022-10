Qual jogo no SBT hoje vai passar? Programação da Champions – 11/10

Nesta quarta-feira, 11 de outubro, o SBT transmite uma partida da Champions League de graça e ao vivo para todo o Brasil, a partir das 16h (Horário de Brasília), logo após o programa “Fofocalizando”. O torcedor quer saber qual vai ser o jogo no SBT hoje e como assistir.

Qual é o jogo no SBT hoje?

O SBT transmite um super jogo nesta terça-feira, 11 de outubro, para todo o Brasil! Trata-te do embate entre PSG e Benfica, pela quarta rodada da fase de grupos na UEFA Champions League.

O torcedor acompanha a partida em qualquer lugar do Brasil a partir das 16h (Horário de Brasília), com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos, na análise de arbitragem. O repórter João Venturi traz os bastidores direto do Parc des Princes.

Também dá para assistir no site do SBT (www.sbt.com.br) de graça. É só acessar e acompanhar o confronto pelo celular, computador ou tablet.

O encontro desta terça-feira marca a disputa pela liderança do grupo H na competição, com Neymar, Mbappé, Messi e Gonçalo Ramos em campo. O Paris busca o primeiro título da Liga dos Campeões, enquanto o Benfica quer o terceiro em sua coleção.

Agora que você já sabe qual é o jogo no SBT hoje, confira os detalhes do jogo.

PSG x Benfica

Rodada: 4ª rodada do grupo H

Local: Parc des Princes, em Paris

Arbitragem: Michael Oliver

Onde assistir: SBT, Site do SBT, TNT e HBO Max

Programação do SBT hoje

Agora que você já sabe que tem jogo no SBT hoje, confira a programação completa da emissora nesta terça-feira e qual é o horário do confronto na Liga dos Campeões.

No entanto, é importante ficar alerta já que a rede pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

06:00 Primeiro Impacto

12:00 Maria Esperança

13:00 Horário Eleitoral Gratuito

13:20 Maria Esperança

13:45 Cristal

15:00 Fofocalizando

16:00 Champions League Jogo

17:45 Cuidado Com O Anjo

18:15 Vencer o Desamor

19:00 A Desalmada

19:45 SBT Brasil

20:30 Horário eleitoral gratuito

20:55 SBT Brasil

21:00 Poliana Moça

21:45 Cúmplices de um Resgate

22:30 Programa do Ratinho

23:15 Cine Espetacular

01:00 The Noite com Danilo Gentili

Jogos da Champions hoje

Além de Paris Saint-Germain contra Benfica, a bola também rola em outros sete jogos nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões, pela quarta rodada na fase de grupos.

O clássico entre Borussia Dortmund traz duas grandes equipes em busca dos três pontos enquanto Milan e Chelsea torna-se o destaque do dia.

Confira todos os jogos de hoje e onde assistir cada um deles.

13h45 – Maccabi Haifa x Juventus (Space e HBO Max)

13h45 – Copenhague x Manchester City (TNT e HBO Max)

16h – PSG x Benfica (SBT, TNT e HBO Max)

16h – Borussia Dortmund x Sevilla (HBO Max)

16h – Dínamo x RB Salzburg (HBO Max)

16h – Milan x Chelsea (Space e HBO Max)

16h – Celtic x RB Leipzig (HBO Max)

16h – Shakhtar Donetsk x Real Madrid (HBO Max)

