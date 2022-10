Primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2022: data, horário e onde assistir

Vale o tetracampeonato da Copa do Brasil para Flamengo e Corinthians! Na próxima quarta-feira, 12 de outubro, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2022 será disputado na Neo Química Arena, na capital paulista. Quem vai abrir vantagem na decisão? Anote a data, horário e onde assistir a abertura da final na temporada.

Qual vai ser o primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2022

O primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2022 vai ser Corinthians x Flamengo na próxima quarta-feira, 12 de outubro, às 21h45 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

A final da Copa do Brasil é disputada em duas mãos, ou seja, ida e volta. O critério de gol fora de casa não é utilizado, assim como não tem prorrogação. Em caso de empate na soma dos placares, a disputa de pênaltis será iniciada.

De um lado, o Timão estreou na terceira fase diante da Portuguesa, passando pelo Santos, Atlético GO e Fluminense até alcançar a decisão da Copa do Brasil na temporada. Já o Rubro-Negro, que também entrou na terceira fase, venceu o Altos, depois o Atlético MG, Athletico PR e o São Paulo na semifinal.

Para o primeiro jogo da final, a escala de arbitragem ainda não foi definida pela CBF. O Campeão da Copa do Brasil vai embolsar R$ 60 milhões, enquanto a premiação ao vice será de R$ 25 milhões. Para assistir, a Globo, SporTV e o GloboPlay exibirão o duelo em todo o território brasileiro.

Agora que você já sabe qual é o primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2022, confira todos os detalhes.

Corinthians x Flamengo (Jogo de ida)

Quarta-feira, 12 de outubro às 21h45 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e GloboPlay

Flamengo x Corinthians (Jogo de volta)

Quarta-feira, 19 de outubro às 21h45 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e GloboPlay

Onde vai ser o primeiro jogo da final da Copa do Brasil?

O primeiro jogo da final da Copa do Brasil será disputado na Neo Química Arena, em São Paulo, também conhecida como a casa do Corinthians. Na quarta-feira, o Timão receberá o Flamengo para a primeira disputa pelo título dentro de campo.

Os mandos de campo da Copa do Brasil foram definidos por sorteio organizado pela CBF. Com a presença do ídolo Jairzinho, ficou declarado através do sorteio que o Flamengo é que vai decidir a volta em casa, no Maracanã.

Para o jogo da Neo Química Arena, a torcida do Flamengo esgotou os 2.800 ingressos em apenas dois minutos, segundo o portal GE. Para os corintianos que gostariam de presenciar a decisão em casa, os ingressos estão à venda no site www.ingressoscorinthians.com.br para torcedores em geral.

Último jogo de Corinthians x Flamengo

A última partida entre Flamengo e Corinthians foi realizada em 9 de agosto de 2022, na temporada atual, na volta das quartas de final da Copa Libertadores da América. No Maracanã, o Rubro-Negro venceu o elenco alvinegro com gol de Pedro, por 1 a 0.

Em toda a história do Clássico das Nações, Corinthians e Flamengo já se enfrentaram em 145 oportunidades, de acordo com dados do portal Meu Timão. O Flamengo tem a vantagem com 61 triunfos, trinta e empates e 54 vitórias ao Corinthians.

No quesito gols, o elenco carioca também leva a melhor com 227 contra 212 do Timão.

Confira os melhores momentos da última partida.



Onde assistir a final da Copa do Brasil 2022?

Os canais Globo, SporTV e Premiere vão transmitir ambos os jogos da final da Copa do Brasil em outubro, disponível tanto pela TV aberta como em operadoras por assinatura.

Como os dois embates entre Flamengo e Corinthians serão jogados na quarta-feira, a Globo exibe ao vivo e de graça a final para todo o Brasil, tanto no canal principal como entre as afiliadas. Para quem já está acostumado com a TV fechada, os canais SporTV e Premiere estão disponíveis somente para quem possui a programação.

Para assistir online, basta sintonizar de graça o GloboPlay, aplicativo de streaming, através do celular, Android ou iOS, tablet, computador ou smartv, se o aparelho for compatível. Não é preciso ser assinante para acompanhar a TV Globo na plataforma, basta se cadastrar no site da Globo com e-mail e a senha.

