Qual jogo vai passar no SBT hoje? Futebol na terça-feira - 11/07

Terça-feira é dia de futebol na tela do SBT. O torcedor quer saber qual partida será transmitida hoje, 11 de julho, na emissora em qualquer estado do Brasil. A transmissão começa às 21h15, logo após o capítulo inédito da novela "A Infância de Romeu e Julieta". Confira a programação nesta terça.

Jogo de hoje no SBT

O SBT transmite na TV aberta o jogo do Corinthians na Sul-Americana nesta terça-feira. O duelo contra o Universitario começa às 21h15, horário de Brasília, pela segunda fase da competição.

O confronto é válido pelo primeiro jogo dos playoffs da Copa Sul-Americana. Quem vencer fica com a vantagem para a partida de volta. Em caso de empate na soma dos dois placares, a disputa de pênaltis define o vencedor.

O vencedor do confronto vai jogar contra o Newell's Old Boys nas oitavas de final. A transmissão é 100% gratuita para todo o Brasil.

As equipes se enfrentam nesta terça-feira na Neo Química Arena, na capital paulista, às 21h30, horário de Brasília.

A transmissão do jogo do Corinthians no SBT será para todo o Brasil com a narração de Téo José com comentários de Emerson Sheik, Mauro Beting e Nadine Basttos.

Confira todos os jogos da Sul Americana nas oitavas de final 2023.

Como assistir o SBT online?

Além de acompanhar a programação da emissora na televisão, é possível acompanhar também o jogo do Corinthians Universitario no site www.sbt.com.br e também no aplicativo SBT Vídeos.

Acesse o portal, clique na opção "ao vivo" localizado no menu principal e espere carregar. Depois, dê o play no vídeo que aparece na tela principal do seu computador ou celular e, aí, assista a programação do canal ao vivo e de graça. Não precisa se inscrever ou pagar nada por isso.

Outra oportunidade para ver a retransmissão com imagens do SBT é só baixar o aplicativo do SBT Vídeos no celular, tablet e smartv de graça. Dá para ver a programação do canal ao vivo.

Quando é a partida de volta entre Universitario e Corinthians?

O jogo de volta entre Universitario e Corinthians está marcado para a próxima terça-feira, 18 de julho, no Estádio Monumental U, no Peru, às 21h30, horário de Brasília.

A segunda fase da Sul-Americana é disputada em ida e volta, assim como todas as etapas da competição da Conmebol. O chaveamento até a final já foi definido, mas resta saber quem será o vencedor do duelo.

O Corinthians terminou em terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores, enquanto o Universitario ficou em segundo lugar em seu grupo na Sul-Americana, por isso ganha o direito de jogar em casa a volta.

O SBT também vai exibir a segunda partida entre Universitario e Corinthians na TV aberta.

