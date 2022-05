Qual jogo o SBT vai transmitir hoje, terça? Programação ao vivo (17/05)

A fase de grupos da Libertadores vai se encaminhando para a reta final na temporada. Nesta terça-feira, 17 de maio, a quinta rodada realiza diferentes confrontos que podem definir o caminho dos clubes até a próxima fase da competição. Mas qual jogo o SBT vai transmitir hoje ao vivo? Confira a programação completa do canal.

Qual jogo o SBT vai transmitir hoje?

O canal do SBT vai transmitir dois jogos nesta terça-feira, 17 de maio. Pela quinta rodada da Libertadores na fase de grupos, Corinthians e Flamengo possuem os seus compromissos diante da oportunidade de se classificar até a próxima fase.

O Corinthians vai até a Argentina enfrentar o Boca Juniors, em La Bambonera. A transmissão no SBT acontecerá somente para o estado de São Paulo e para as cidades paranaenses de Maringá, Londrina, Curitiba e Ponta Grossa, com narração de Téo José e comentários de Emerson Sheik e Mauro Beting.

Do outro lado, o Flamengo recebe o Universidad Católica nesta terça com a possibilidade de se garantir nas oitavas de final. No SBT para todo o Brasil, menos para o estado de SP e as cidades de Maringá, Londrina, Curitiba e Ponta Grossa, a narração é de Luiz Alano e comentários de Mauro Cezar Pereira.

Boca Juniors x Corinthians

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: La Bambonera, na Argentina

Onde assistir: SBT (SP e PR), Sbt.com.br, SBT Vídeos, ESPN e Star +

Flamengo x Univerisdad Católica

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: SBT, Sbt.com.br, SBT Vídeos, ESPN e Star +

Jogos da Libertadores hoje

Seis confrontos da quinta rodada da Libertadores serão realizados nesta terça-feira. Entretanto, somente dois vão passar ao vivo na TV aberta.

Os outros quatro jogos possuem transmissão na TV fechada, através da ESPN ou Conmebol TV, disponíveis por assinatura em casa uma das plataformas.

Saiba quais são os jogos de hoje na Libertadores e como assistir.

Caracas x The Strongest – 19h15 (Conmebol TV)

RB Bragantino x Estudiantes – 19h15 (ESPN e Star +)

Peñarol x Cerro Porteño – 19h15 (ESPN 4 e Star +)

Boca Juniors x Corinthians – 21h30 (SBT, Sbt.com.br, ESPN e Star)

Flamengo x Universidad Católica – 21h30 (SBT, Sbt.com.br e Conmebol TV)

Sporting Cristal x Talleres – 21h30 (Conmebol TV)

Programação do SBT hoje

Confira a programação do SBT completa hoje, terça-feira em 17 de maio de 2022. Porém, o torcedor deve saber que a rede da emissora pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

06:00 Primeiro Impacto

12:00 Notícias Impressionantes

12:00 Carrossel

12:00 Esmeralda

14:00 Paixões de Gavilanes

15:00 Casos de Família

16:00 Fofocalizando

17:00 Mar de Amor

18:15 Amanhã É Para Sempre

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Libertadores

23:15 Programa do Ratinho

00:30 The Noite com Danilo Gentili

01:30 Operação Mesquita

